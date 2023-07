La inclusión de las Islas Malvinas en el documento final de la cumbre entre la Unión Europea (UE) y la CELAC despertó una crisis diplomática entre el bloque europeo y el Reino Unido, que intentó por todos los medios evitar que el reclamo argentino figure de manera explícita en el texto.

A las declaraciones del vocero del primer ministro británico Rishi Sunak, quien tildó de “lamentable” la “elección de palabras”, se le sumó una revelación que en las últimas horas publicó el prestigioso portal norteamericano Politico.

“Espero que puedan mantener a las Islas Malvinas fuera del comunicado de la cumbre, teniendo en cuenta que será presentado por la Argentina como un apoyo a su causa”, le escribió el secretario de relaciones exteriores británico, James Cleverly, al máximo reponsable diplomático de la UE, Josep Borrell.

En el mismo texto al que tuvo acceso Politico, el funcionario británico advierte que si Europa hace oídos sordos al reclamo del Reino Unido “requerirá que haya una respuesta y que aumente las tensiones en la región”.

El término Islas Malvinas fue incluido por primera vez en una cumbre entre la Unión Europea y países latinoamericanos. (Foto: gobierno Islas Malvinas)

Este mensaje ejemplifica la estrategia que desplegó el Reino Unido durante la cumbre celebrada en Bruselas cuando se enteraron que los 27 países miembros de la UE estaban dispuestos a hacer referencia a las Islas Malvinas en el documento final. Distintas fuentes europeas confirmaron a TN que hubo múltiples contactos desde la Foreign Office británica.

“Los británicos están furiosos, desde hace horas que no dejan de llamar y mandar mensajes a para intentar frenar ese punto del documento”, le reconocieron a este medio distintos funcionarios de la Comisión Europea.

La última vez que se realizó una cumbre de estas características fue hace ocho años, cuando el Reino Unido todavía formaba parte de la Unión Europea. Hasta ese momento el gobierno británico había tenido el poder de frenar cualquier intento argentino por incluir su reclamo. Cuando se concretó el Brexit en el 2020 todo cambió.

La Unión Europea buscó bajarle el tono para evitar que escale el conflicto

Consultado por TN, Peter Stano, el portavoz del Alto Representante europeo Josep Borrell, remarcó que la Unión Europea “no toma ninguna posición sobre tales asuntos sin un mandato del Consejo”. Además resaltó que la inclusión de las Malvinas no representa “un cambio en la mirada o posición” sobre este tema.

El presidente del Consejo Europeo es el belga Charles Michel, quien tuvo un rol muy activo durante la cumbre con la CELAC y a quien el Reino Unido le pidió que “aclare” la posición de la UE, según consignó más temprano el diario británico The Financial Times. Hasta el momento no hubo ninguna declaración oficial.

Por lo bajo, y ante la consulta de TN, distintos funcionarios en Bruselas admitieron que preveían que una situación como esta podía desencadenarse, pero repitieron lo que dice el texto del comunicado final de la cumbre: “La Unión Europea tomó nota del histórico reclamo de la CELAC, pero no es que acompaña el reclamo de la Argentina”.

De todos modos, la sola inclusión de Islas Malvinas/Falkland Islands denota que el bloque europeo reconoce que existe un conflicto en torno a las islas. Desde Londres insisten en que los isleños votaron a favor de seguir siendo parte del Reino Unido y que debe respetarse el principio de autodeterminación.

La Argentina, a través de su canciller Santiago Cafiero, sostiene que “la Resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas la autodeterminación no resulta aplicable a los habitantes de Malvinas”.

