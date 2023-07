El precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, respondió a los fuertes reclamos delegisladores y precandidatos de la lista La Fuerza del Cambio liderados por Patricia Bullrich con un contundente llamado de unidad hacia la interna durante una actividad en Jujuy con el gobernador jujeño y compañero de fórmula, Gerardo Morales.

“Siempre estamos del lado de la paz, no escucharon ni un comentario ni una crítica personal, jamás dije un agravio de nadie, no lo hice ni lo voy a hacer, no es bueno para el país, por mas que otros u otras lo hagan conmigo”, expresó Larreta. Y aseguró: “Para ganarle las elecciones al kirchnerismo, tenemos que estar juntos”

“No es desde la prepotencia que vamos a construir un cambio, es construyendo mayorías”, agregó. “Nosotros proponemos un camino diferente, el de la paz, el de la acción, el de la convivencia democrática, del que vale la opinión del otro. La paz en lugar de la violencia, los hechos en vez de los dichos”, insistió Larreta.

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en uno de los pocos momentos donde se mostraron juntos. Fue para apoyar a Gerardo Morales tras los incidentes en Jujuy. (Foto: NA)

De todos modos, el precandiato presidencial del PRO ratificó que “con el kirchnerismo no hay ninguna posibilidad de acordar nada, son sólo amigos de Venezuela y Cuba o creen que van a bajar la inflación mandado patoteros de La Campora a los supermercados”.

Los cuestionamientos del sector cercano a Bullrich

Minutos antes, a través de un comunicado titulado “Cuidemos Juntos por el Cambio”, legisladores y precandidatos de la lista de Bullrich, salieron al cruce de su espacio por las declaraciones del jefe de bloque de la Coalición Cívica en Diputados,Juan Manuel López, cercano a Elisa Carrió.

Le reclamaron “que, con la mayor fuerza posible, inste a los miembros de su sector que mantengan diferencias internas en el ámbito democrático”, que “no hay aporte para el futuro en persistir con expresiones que absolutamente nada tienen que ver con la sana competencia interna” y le reclamaron “una rápida y tajante retractación pública”.

López había afirmado el fin de semana en declaraciones radiales que un posible gobierno de la precandidata presidencial Patricia Bullrich podría terminar como el del expresidente Fernando de la Rúa.

La carta emitida en horas del mediodía lleva las firmas de Maximiliano Guerra, Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Maximiliano Abad, Federico Angelini, Damián Arabia y Federico Pinedo, entre otros encumbrados referentes del bullrichismo.

