Williams Alexander Tapón, el jugador que agredió brutalmente a un árbitro durante un partido de fútbol amateur, fue encontrado muerto el lunes por la noche. Este martes, el Fiscal de la causa, Mariano Zitto, quien investigaba la agresión, habló con TN y confirmó que el hecho se toma como un suicidio.

“Efectivamente esta persona se habría pegado un tiro y habría acabado con su vida, no habría ningún elemento que haga presumir algo diferente”, aseguró a TN. Y agregó que los elementos como la comunicación con la familia y el hecho de haber adelantado este desenlace contribuyen a esta determinación.Play Video

Al mismo tiempo, Zitto sostuvo que teniendo en cuenta las imágenes de la patada al árbitro y el relato de los presentes, la carátula iba a ser de ”homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo” y habría tenido una pena de entre 15 y 20 años.

Williams Tapón llevó a cabo la acción en las vías del tren, pero el cuerpo fue llevado a su casa por unos vecinos y el arma nunca se encontró. “Aparentemente, los mismos vecinos lo trasladaron a la casa y guardaron el arma. Fue todo en un ratito”, afirmó.

La mujer de Williams Alexander Tapón contó como fueron los momentos previos a su muerte

“En el audio que me manda despidiéndose me dijo que cuide a nuestros hijos y me dijo prefiero que vean todo de una a que me vean todos los días sufriendo en la cárcel, y ahí lo hizo”, explicó Agustina, la mujer de Williams Alexander Tapón a Crónica.

“Él estaba conmigo y con los nenes, jugando con ellos. En un momento me dice ´bueno, me voy´ y antes de salir se queda mirándome, me da un beso y me abraza. Yo le dije que no me haga eso porque estaba sensible por todo lo que estaba pasando y como mi nene venía él me dijo ´agarra al nene´. Se fue, le pregunté si iba a comer acá, me dijo ´sí, hacé milanesas´ y salió”, añadió Agustina.

“Al rato me llega un audio de él. Estaba llorando, después viene mi cuñada y me dice ´Agustina, vamos que parece que Willy se pegó un tiro´ y yo salí corriendo a buscarlo. Lo buscamos mucho tiempo, por todos lados, no creí que iba a hacer eso, estaba segura de que lo iba a encontrar escondido o llorando, no como lo encontré, que ya estaba muerto”, sentenció.

El audio que mandó Williams Alexander Tapón antes de tomar una trágica decisión