Martín Lousteau, precandidato a jefe de gobierno de CABA, reconoció el triunfo del candidato de JxC a gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en las PASO. En ese marco, Lousteau elogió el arduo trabajo de Pullaro, resaltando su habilidad para construir equipos y su compromiso en el conocimiento de la provincia. Además, destacó la valentía y el enfoque en generar servidores públicos comprometidos en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, algo que se vio arrebatado por el peronismo en el último tiempo.

En una entrevista para la radio Rivadavia, Lousteau señaló que existe en Santa Fe un descontento generalizado con el peronismo debido a la ineficacia gubernamental a nivel provincial y nacional. En ese sentido, el dirigente radical destacó que esta combinación de malas gestiones han generado una situación preocupante que ha incrementado los índices de violencia, muertes diarias y narcotráfico de manera alarmante.

«Quiero dar mi reconocimiento a Maximiliano Pullaro que es una persona que trabaja muchísimo, que construye equipos desde hace mucho tiempo, que tiene un compromiso enorme por el conocimiento de la provincia y que tiene mucho coraje. Volvió a la fuente de política, generando servidores públicos. Veo gente que quiere ir a poner el cuero para mejorar la vida de los demás», comentó el actual senador nacional.

«Yo venía hablando hace muchísimo tiempo de Maxi, porque no me subo a las modas. Allá en Santa Fe hay un grupo muy grande de 200 intendentes y presidentes comunales que conocen su provincia y que trabajan. Lo cierto es que Maxi no es un altisonante, no circula todo el tiempo por los medios y por suerte, el electorado, santafesino lo reconoce por su experiencia como ministro», sentenció el exdiputado nacional.

«Tenemos un pésimo gobierno provincial y un pésimo gobierno nacional y las dos cosas en conjunto generan una situación de hastío en Santa Fe y no solamente en Rosario, en términos de violencia, de muerte diaria y de narcotráfico que nunca se han visto. Entonces lo que veo es que la gente quiera dar una vuelta de página, que detrás del desgano, la bronca, hay un montón de argentinos que quieren cambiar de rumbo político», comentó el economista que forma parte de Juntos por el Cambio.

La propuesta de Lousteau para la Ciudad de Buenos Aires



En cuanto a su propuesta para la Ciudad de Buenos Aires, Lousteau plantea soluciones concretas para enfrentar el desafío del congestionado tránsito. Su plan consiste en modificar el sistema de estacionamiento, buscando descongestionar las calles y permitir un mejor flujo vehicular. Además, propone la eliminación parcial de las barreras de paso del Tren Sarmiento que van desde Flores hasta Liniers, con el objetivo de crear espacios verdes y promover una mejor calidad de vida para los ciudadanos.

«¿Cómo descongestionar el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires? Nosotros tenemos un plan de hoy, de cómo modificar el sistema de estacionamiento para que se pueda fluir mejor. Hay una propuesta que tengo que se elimina todas las barreras de Flores hasta Liniers, generando espacios verdes y, además, un proyecto de subte gratis de Liniers a Once», prometió Lousteau.

Fuente: EL INTRANSIGENTE