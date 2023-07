“Ese Instituto es mi fuente de ingresos. Me gano la vida legalmente, no soy corrupta como ellos. Es mi quiebra. Son Sergio ‘Maduro’ y Martín ‘Ortega’. Me cancelan. Ya me pegan Massa, Pichetto y ahora esto. Ladran, señal que cabalgamos”. Patricia Bullrich recibió la noticia de que el Gobierno había intervenido por 180 días hábiles el IEES (Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil) que ella preside, cuando estaba en plena actividad de campaña en CABA, en un numeroso encuentro con jóvenes, muchos de ellos potenciales votantes de Javier Milei.

La precandidata despotricaba contra Sergio Massa a quien bautizó “Maduro” y contra el ministro de Justicia Martín Soria, a quien llamó “(Daniel) Ortega”, presidente de Nicaragua. La novedad del día es que después de “la campaña del miedo” que denuncia la oposición hizo su aparición “la campaña sucia”.

La denuncia del Gobierno

“Es una muestra mas de la impunidad con la que se maneja esa gente y sus dirigentes. Arman sociedades de mentirita para encubrir sus objetivos políticos, evadiendo impuestos para financiar sus campañas proselitistas y utilizan estas fachadas para perseguir opositores”, señaló el ministro de Justicia en Radio 10.

Ante la indignación y la sorpresa, Bullrich ordenó a su equipo apelar la intervención porque -sostuvo- “todos los papeles están en orden”. Cerca suyo hablan de “persecución política” que creen que se incrementará en los próximos días. Falta un mes para las PASO y descuentan que esto recién empieza.

La respuesta de Bullrich

La respuesta oficial de Bullrich llegó por Twitter. “El ministro de Economía Sergio Massa decidió continuar atacándome, esta vez a través del ministro de Justicia, en lugar de ocuparse de la inflación galopante y del estado calamitoso de la economía. Quiero compartir con la gente que estemos fuertes, porque los ataques seguirán en las próximas semanas. Buscan correr la atención de su gestión desastrosa y de la miseria que genera el kirchnerismo”, apuntó en su cuenta.

Aunque en el entorno de Bullrich hablan del golpe a la economía personal, también ronda cierta adrenalina porque la polarización con Massa le es funcional en la interna que mantiene dentro de Juntos por el Cambio con Horacio Rodríguez Larreta.

Inclusive hasta en el oficialismo algunos creen que a Massa le convendría apuntar a Larreta -como hizo con las últimas polémicas declaraciones sobre René Favaloro- para que los dos candidatos de JxC salgan lo más empardados posible de las PASO y así queden neutralizados para la general de octubre.

En las encuestas, JxC está por encima de Unión por la Patria. Massa busca ser el candidato más votado el 13 de agosto para poder entrar al balotaje. Para eso necesita mantener el núcleo duro K -el piso del 30%- y construir un techo que le permita soñar.

La respuesta de Patricia Bullrich a la intervención de su fundación. (Foto: Twitter/PatoBullrich).

Bullrich centrará estos días de la campaña en el conurbano y en Santa Fe, adonde viajará mañana, y donde se juega una de sus grandes pulseadas con Larreta. Su candidata Carolina Losada enfrenta a Maximiliano Pullaro. Hoy estuvo en Ituzaingó y el viernes volverá al gran Buenos Aires.

El encuentro de este miércoles por la mañana con jóvenes que votarían a Milei es todo un síntoma de la particularidad de estas elecciones. Es que la gran pregunta es quién es el candidato que terminará absorbiendo los votos del libertario en un posible balotaje. Esa es una preocupación que también tiene Massa y que calibrará en jugadas como la intervención de la fundación de Bullrich. Es que la intervención lo hizo: Larreta salió a apoyar a Bullrich y como Mauricio Macri denunció “campaña sucia y persecución política”.

Se sabe: Cristina Kirchner tiene su fundación (el Instituto Patria), a la que el Inspector General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, le aprobó sus balances sistemáticamente. Sus aportantes son un misterio.

Nissen fue el abogado de Máximo y Florencia Kirchner en la causa Hotesur, en la que fueron sobreseídos CFK y sus hijos acusados de lavado de dinero, que sigue demorada y que tras la feria judicial se sabrá si se reabre a punto caramelo en la campaña electoral.

Este miércoles, la Vice sufrió un revés significativo: por falta de quórum se cayó la sesión en el Senado en la que el kirchnerismo buscaba aprobar la continuidad como jueza de Ana María Figueroa. Es nada más ni nada menos que uno de los tres magistrados de Casación que deben resolver si se reabre la investigación. Figueroa está por cumplir la edad para jubilarse, 75 años, pero pide autorización al Senado para seguir en el caso y votaría a favor del cierre. En toda esta trama, Nissen y Soria, los dos repentinos “verdugos” de Bullrich, tienen y tuvieron una participación clave.

Fuente: TN