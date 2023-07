Juan Grabois, precandidato a presidente de Unión por la Patria, manifestó que el gasoducto es una obra interesante desde el punto de vista del ahorro en dólares, pero no representa una ayuda directa a las familias de los barrios populares que no tienen las obras adecuadas para recibir gas en sus hogares. En ese marco, Grabois se mostró como una alternativa de la política popular frente a la tradicional y empresarial ligada a Sergio Massa.

«En el acto se habló del gasoducto, del ahorro de importaciones, pero no se mencionó al ser humano, es decir, el 40% de los argentinos no tienen gas. Estamos hablando de los barrios populares donde viven los descamisados del presente, aquellos que deberían ser el sujeto activo de las políticas públicas en un gobierno peronista. Entonces, inauguramos un caño de gas y no decimos una palabra sobre las familias argentinas«, disparó Grabois en una entrevista para Radio 10.

«Quiero saber qué haremos para que las personas que no ven los dólares de un gasoducto tengan acceso al gas y para que aquellos que ya lo tienen no paguen un precio exorbitante. La política popular no consiste en comer con empresarios en Puerto Madero. Creo que algunos compañeros y compañeras deberían dejar de bloquear la posibilidad de que se exprese la PASO dentro de Unión por la Patria», arremetió el dirigente social.

«Sergio Massa no representa la fidelidad a una historia del movimiento nacional y popular que tiene 200 años. Conceptualmente, lo que está sucediendo dentro de nuestro partido es que con una épica de liberación nacional terminamos con un candidato de centroliberal. Yo estoy en la lista de Unión por la Patria como alternativa, y 20 juntas electorales del PJ en Argentina pidieron la adhesión a mi boleta», insistió el fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Grabois vuelve a subir al ring a Massa

«Cuanto más votos obtengamos en nuestra lista, más capacidad tendremos y más legitimidad para afirmar que no todos los argentinos queremos ser el patio trasero de los Estados Unidos, ni queremos que ciertos grupos económicos afines a Massa se apropien del litio, de las hidroeléctricas, entre otros. Por lo tanto, tendremos la capacidad de condicionar ese sistema político-empresarial», aseguró Grabois.

«Hay mucha gente muy decepcionada con esta decisión (de elegir a Massa como representante del oficialismo) y la forma en que se llevó a cabo. Entonces, no se trata de contener a esa gente. No soy la ambulancia del peronismo. Estamos sembrando una alternativa de poder para el presente o futuro, una alternativa que tiene un proyecto de transformación de la estructura socioeconómica de Argentina, la cual es actualmente profundamente desigual», remarcó el fundador de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)

«Si me votas, estás votando una garantía de que habrá un polo de poder que pondrá límites a Massa y defenderá a Cristina cuando la justicia la persiga el próximo año. Estoy transmitiendo un programa político que es que la gente pueda tener una vivienda, que todos los trabajadores tengan derechos, porque hoy tenemos la mitad de los trabajadores por abajo de la línea de pobreza; que los campesinos, los pueblos originarios y los pequeños productores tengan tierra; que haya un fondo soberano del litio para la educación a partir de la renacionalización de los recursos y que haya una confrontación con el FMI que parta de la base de que nos estafaron», concluyó.

Fuente: El intransigente