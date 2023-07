De cara a las Elecciones 2023, los lugares que ocupan cada uno de los representantes políticos del país se marcan con el correr de los días. En esta ocasión, Elisa Carrió dio su parecer sobre la actualidad de la Argentina, tanto en materia económica, como social y política.

Sobre este último tópico, la líder de la Coalición Cívica, sobre la cual aseguró ya no puede hacerse cargo, dijo apoyar abiertamente la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta y no la de Patricia Bullrich dentro de la interna de Juntos por el Cambio específicamente por la presencia de Diego Santilli.

“El único candidato de la oposición que le puede ganar a Kicillof es (Diego) Santilli. Cualquier otro que saque votos en octubre hace ganar a Kicillof. Y eso no garantiza la gobernabilidad en la Argentina” destacó Carrió en diálogo con Clarín.

Igualmente, la abogada puso paños fríos a la lucha dentro de JxC, asegurando que “si hay alguien que no es confrontativo es Larreta y la verdad que no me ocupo mucho de las declaraciones”. De todas maneras, criticó la existencia de “un debate de ideas”, ya que “el PRO está dividido entre sectores de centro y de corrimiento a una extrema derecha“.

“Cuando se hace la Coalición de Juntos por el Cambio en 2015, que nos permite derrotar al kirchnerismo, se hace sobre la base de no salirnos del centro, el lugar de convergencia. Y en la actual crisis del país y lo que va a vivir hasta el año que no te podés ir de una banquina a otra“, afirmó.

Además, agregó que, gane quien gane las elecciones, se podría llegar a un acuerdo dentro del bloque, ya que “las ideas plurales son bárbaras y tiene que haber voluntad de acordar. Yo la respeto y quiero en lo personal a Patricia Bullrich, pero quiero hablar de políticas, no de ella”.

Su relación con Patricia Bullrich y Mauricio Macri

“No voy a hablar mal de ella nunca, tenemos caracteres diferentes y posiciones distintas pero la quiero. Aunque ahora tengo la preocupación por una deriva que no se pueda parar. Yo me asumo como vieja, como perdedora, todo. Pero tengo voz y experiencia y derecho a hablar. Distinto es el caso de (Mauricio) Macri donde fue una sociedad política amistosa” comentó Carrió, agregando que con el expresidente existe “una amistad política que disminuyó“.

“No hablamos (con Macri) desde el año pasado. Tuvimos una conversación sincera, como siempre, y me pareció que ya no tenía sentido. No significa que no reconozca su liderazgo en una parte del PRO” expresó.

El futuro de la Argentina

En tanto, la diputada fue muy tajante con la situación del país, asegurando que se va “a vivir el año más difícil de nuestra historia”, más que el 2001, y que “tenemos que tener menos bronca y más razón y templanza”.

“Recién en julio del año que viene podremos estabilizar. Por eso los proyectos nuestros son productivos. Pero si en un contexto de crisis brutal, que es la que viene a fin de año, cualquiera sea el gobierno, vos querés ajustar a una sociedad, sobre todo a las clases medias podés tener una crisis de legitimidad muy fuerte”, subrayó.

Y agregó: “Yo estoy pensando que en momentos de crisis la barca tiene que sostenerse. Y para sostenerse tiene que tener consistencia, por eso nuestras listas tienen parlamentarios experimentados que van a ser clave”.

Su opinión sobre Sergio Massa y Cristina Kirchner

En tanto, Elisa Carrió se refirió a Sergio Massa, candidato por Unión por la Patria, como alguien a quien acusó “de corrupción y de vínculos con el narcotráfico”, y que si gana las elecciones “sería repetir la historia argentina. De nuevo el familismo, de nuevo un hombre y una locura por el poder. Folie à deux significa locura de a dos, acá es la locura de poder“. Los dos a los que hace referencia es el actual Ministro de Economía y a su esposa, Malena Galmarini, a quienes tildó como “el corsi e ricorsi de Néstor y Cristina“.

Para la política de 66 años, Cristina Fernández de Kirchner no se presentó a las próximas elecciones “porque sabe que va a tener detención domiciliaria. Cumplió 70 años. Al saber que ella va a ser condenada, obvio, porque cometió tantos delitos, la condena es segura, eligió la detención domiciliaria”.

“Ella terminó. El tema es que para disimular le entregó el poder a su enemigo. Pero está disimulando que perdió el poder. Con lo cual el año que viene, si retiene la provincia de Buenos Aires, en realidad va a ser opositora a Massa”, aseveró.

El papel de Javier Milei

Elisa Carrió aseguró que su la candidatura de Javier Milei le preocupa porque “la bronca se transforma en un voto. Me preocupa que esta sociedad diga ‘que los maten a todos’. Me preocupa lo que siente y piensa. Porque violencia más violencia es guerra“.

Igualmente, cree que si el candidato de La Libertad Avanza no gana, no generará un bloque grande en el Congreso, ya que aseguró que existe “mucho negocio en términos de bancas en ese espacio. Si lo que declaró el ex candidato suyo, (Carlos) Eguía es así, esos votos se venden. Muchos oportunistas hacen eso: se pliegan, llegan al Congreso y después se venden. Se le escapan los diputados”.

