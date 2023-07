El Tribunal Oral en lo Criminal N° 25 condenó a la pena de prisión perpetua a los oficiales Gabriel Isassi, Fabián López y Juan José Nieva por el asesinato de Lucas González. En una sala colmada de amigos y familiares de la víctima, el Tribunal leyó la sentencia en la que también condenó a seis efectivos a penas de entre cuatro y ocho años de prisión. En tanto, absolvió a otros cinco acusados por el encubrimiento del crimen. El 23 de agosto se leerán los fundamentos del fallo.

Los jueces Hugo Navarro, Ana Dieta de Herrero y Marcelo Bartumeu hallaron culpables como coautores a los tres oficiales de brigada del homicidio quintuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, con alevosía, con odio racial, en concurso premeditado de dos o mas personas y abusando de sus funciones como fuerzas de seguridad. También los condenaron por la tentativa de homicidio de los tres amigos de Lucas, con idénticos agravantes.

La lectura del fallo fue en el Auditorio AMIA de los Tribunales de Comodoro Py, la sala más grande del edificio, que estaba llena de familiares y amigos que arribaron al lugar para apoyar a Héctor y Cintia, los papás de Lucas. Afuera, a las puertas de los tribunales, un grupo de manifestantes aguardaba con remeras y banderas con el rostro del chico de 17 años asesinado en Barracas en noviembre de 2021 volvía a su casa con sus amigos después de un entrenamiento de fútbol.

Además de Isassi, López y Nieva, el Tribunal condenó a otros seis efectivos. A Sebastián Baidón, imputado por torturas por haberle gritado insultos racistas a los chicos mientras estaban detenidos, los jueces lo condenaron a ocho años de prisión. En cuanto al encubrimiento del crimen, las penas fueron para los comisarios Juan Romero, Fabián Du Santos y Rodolfo Ozán, y al subcomisario Roberto Inca a la pena de seis años de prisión. Al principal Héctor Cuevas le recayó una pena de cuatro años.

En tanto, el tribunal absolvió al comisario inspector Daniel Santana, a cargo de todas las dependencias de la Comuna N°4, y al subcomisario Ramón Chocobar. También a los oficiales Ángel Arévalos, Jonathan Martínez y Daniel Espinosa.

Antes del veredicto, los jueces dieron la oportunidad a los imputados de decir sus últimas palabras. La más resonante fue la del oficial Ángel Arévalos, quien se declaró inocente y volvió a apuntar contra el jefe de la Policía porteña, Gabriel Berard: “Acá hay personas que nunca quisieron que la verdad se sepa porque no les conviene. El jefe de la Policía, por intermedio de dos de sus abogados, está presionando al personal subalterno para que hablen con sus familiares que estuvieron el día de la reunión y digan que lo que dijo mi hermana es mentira”, señaló.

Su hermana es Natalia Arévalos, quien también forma parte de su defensa, y en el alegato señaló que, antes del juicio, familiares de algunos de los oficiales lograron reunirse con Berard y que allí el jefe de la policía les dijo: “Nosotros sabemos que sus familiares son inocentes, pero no podemos hacer nada porque este es un tema político y no queremos que llegue a nosotros”. Tras esa jornada, el tribunal remitió los dichos de Arévalos a la Fiscalía de instrucción para que investigue posibles responsabilidades de Berard en el encubrimiento del crimen.

“No los voy a perdonar, que los perdone Dios”

Antes del fallo, Cintia López había expresado su deseo: que los asesinos “no salgan nunca de la cárcel”. “Si hasta el momento no hubo arrepentimiento, creo que hoy no va a haber. De mi parte, no los voy a perdonar, que los perdone Dios”.

El papá de Lucas dijo estar convencido que en este caso hubo un componente de “odio racial”. “Estigmatizaron, lo discriminaron, los vieron dos veces porque eran morochos. Salen de una villa, de la 21-24 de un barrio carenciado como es el de Barracas, salieron de entrenar. Lo vieron, lo eligieron, lo esperaron, me lo acribillaron, me lo torturaron y me lo quemaron con cigarrillo”, dijo.

Fuente: Pagina 12