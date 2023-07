La política argentina siempre entrega ‘perlitas’ y más durante la campaña electoral. En este caso, más que ‘perlita’ fue una sorpresa. Es que en las últimas horas se hizo presente en la Casa Rosada Amado Boudou, exvicepresidente de Cristina Kirchner condenado por corrupción. El propio Boudou, economista y extitular del Senado, se limitó a señalar que lo “invitaron a una reunión”.

“No sé bien con quién me voy a reunir, me invitaron a una reunión y vine”, se limitó a decir Boudou en declaraciones a NA, mientras aguardaba en la entrada principal de la Casa de Gobierno que el personal de seguridad le habilitara el ingreso. Consultado sobre si la reunión estaba vinculada a la campaña electoral de cara a las PASO 2023, el exfuncionario respondió negativamente. Agregó que incluso no estaba del todo seguro si la reunión iba a ser sobre temas técnicos de economía, su especialidad.

No obstante, todo indicaría que la irrupción de uno de los fundadores de Soberanxs, espacio K disidente de la gestión de Alberto Fernández, en la sede gubernamental estaría vinculada a su vínculo con el ministro de Economía y precandidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, con quien estaría colaborando en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por la deuda que mantiene el país con ese organismo.

En este sentido, semanas atrás, el diputado nacional kirchnerista Leopoldo Moreau había deslizado que Boudou estaba trabajando en el equipo de Massa, su primer jefe político hace más de una década. Pero luego el entorno del tigrense negó que fuera así. Ante eso, diputados nacionales de Juntos por el Cambio pidieron al Palacio de Hacienda que indique en detalle si el extitular del Senado “presta algún tipo de servicio de asesoramiento”.

El problema de salud que padeció meses atrás Boudou

Cabe recordar que Boudou fue noticia en los últimos meses debido a complicaciones de salud. A los 60 años, debió someterse a una operación en mayo por una obstrucción en la arteria carótida. Se había descompensado durante un evento en Neuquén, en la Universidad Nacional del Comahue, desde donde lo trasladaron al Hospital Provincial Neuquén ‘Dr. Eduardo Castro Rendón’ para hacerle estudios. Días después lo operaron en la Ciudad de Buenos Aires.

La condena que pesa sobre Boudou

Pero eso no es todo. Boudou fue condenado el 7 de agosto de 2018 a cinco años y 10 meses de prisión e inhabilitado de por vida a ocupar algún cargo público por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de la causa Ciccone. En julio de 2021, el juez Ricardo Basílico firmó la libertad condicional del exministro de Economía después de que le redujeran 11 meses la condena. Había estado el último año y medio bajo arresto domiciliario, monitoreado con una tobillera electrónica.

