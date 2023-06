La Junta Electoral de Unión por la Patria dio a conocer su decisión en torno a la validez de las listas presentadas de los precandidatos a intendentes. En este caso, le bajó el pulgar a varias nóminas por no cumplir con los requerimientos legales.



Entre ellas, la lista encabezada por el abogado y Juez de Faltas Ernesto Martínez para el cargo de intendente no fue oficializada, de manera que no podrá competir en las PASO distritales.



Acompañaban en los primeros lugares a Martínez en la lista «Militancia Peronista de Adolfo Alsina» Rodolfo Seelhofer (Carhué), Mariela Natalia Schmidt (Carhué) y Ariel Bargar (Rivera), como precandidatos a concejales.



Por su parte la lista de consejeros escolares estaba integrada en los primeros tres lugares por Susana Román (Carhué), Emiliano Pop (Rivera) y Evangelina Barrio (Carhué).



Según difunde el medio La Tecla, el motivo del rechazo a la lista es «avales insuficientes».