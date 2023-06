Un insólito hecho ocurrió en Córdoba capital cuando dos hombres, disfrazados del Chapulín Colorado y la Mona Jiménez, evitaron un robo a golpes.

La secuencia completa quedó registrada en un video que rápidamente recorrió las redes sociales. Ocurrió cerca del mediodía del miércoles cuando un usuario de redes sociales tituló su publicación “El Chapulín y la mona vs. un chorrito de la peatonal” junto con un video. De forma inmediata se volvió viral y generó cientos de comentarios.

Se desconoce cómo empezó todo ya que un medio local informó que los artistas vieron que el delincuente había robado en la esquina de la peatonal ubicada en la calle 9 de julio y San Martín, mientras que otro aseguró que el ladrón quiso llevarse la plata recaudada del Chapulín.

Tanto la falsa Mona Jiménez como el Chapulín Colorado se unieron para ayudar a la detención del ladrón.Play VideoDos hombres disfrazados impidieron un robo.

¿Quiénes son los personajes justicieros?

Ariel Centurión y Javier López Melano son artistas callejeros, reconocidos de la peatonal, desde hace años porque se ganan la vida limpiando vidrios.

“Me encanta, lo hago de corazón, me sale del alma y me divierto. Además me potencio con mi amigo”, contó Centurión en diálogo con Canal 12 de Córdoba.

Melano también habló con el medio y contó cómo terminó en la peatonal: “Empecé a salir a eventos y dije, lo tengo que aprovechar. Me quedé sin trabajo, hacía presencia en los bailes y generaba plata”.

Fuente:Canal 26