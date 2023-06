El líder del partido MILES y precandidato a gobernador bonaerense por Principios y Valores, Luis D’Elía, descargó su bronca contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por la elección de Sergio Massa como precandidato a presidente. Pese a considerarse kirchnerista, D’Elía discrepó contra la titular del Senado y su “enorme incapacidad” por la designación del líder del Frente Renovador para el proyecto 2023-2027.

“Ayer asistimos a la presentación oficial de Sergio Massa como candidato a presidente de Cristina o de quién, porque después de escuchar a Cristina quedé más confundido que antes. Porque a su candidato le dijo que era ‘fullero’”, comenzó D’Elía en su editorial en Radio Rebelde. Y continuó: “Palabra lunfarda que quiere decir tramposo, mentiroso, embustero, aquel que hace trampa todo el tiempo. Así llamó Cristina a su candidato”.

Asimismo, remarcó: “Le recordó que había inflación insoportable. No sólo tiene una inflación de 150 puntos, sino que está practicando el ajuste más brutal desde diciembre. Terrible lo que dice. La mayoría de los ministerios están en rojo, sin un solo peso”. Seguidamente, se desencajó y lanzó: “Massa no tiene un caraj* que ver con nosotros. Neoliberal conservador. Es un hombre que va a ejecutar las políticas del imperialismo norteamericano y la oligarquía. No tiene nada que ver con el peronismo”.

Haciendo un breve paréntesis en su descargo, D’Elía también apuntó contra la candidatura de Axel Kicillof: “En la provincia de Buenos Aires volvemos a poner a Axel Kicillof en el lugar del pibe intocable, del que no hay nada para cuestionarle porque es la suma de las correcciones. No es cierto. Es un desastre el conurbano. Estamos a cinco minutos de ser Rosario. Llenos de cocinas de la falopa, llenos de narcotráfico, de mafias. Con dirigentes políticos que manejan el narcotráfico, la (Policía) Bonaerense y la Justicia”, acusó.

A lo cual, prosiguió: “¿Vamos a seguir haciendo como si no pasara nada o nos vamos a rebelar? Yo a Massa no lo voto ni en p*do. La única salida para nuestra Patria es volver a los orígenes, al peronismo doctrinario. Este tipo no tiene nada para ofrecernos. Además, en un momento de extrema debilidad de la economía se pone a ser candidato a presidente. Pelotu*o. Probablemente terminemos en un caos social y política por culpa de la ambición de él y por la enorme incapacidad de Cristina a la hora de conducir la fuerza política”, advirtió.

Por último, D’Elía señaló: “Hay varias maneras de ser dirigente social, político. Una es con el diario del lunes, donde sabemos todo lo que pasa y opinamos, y hablamos boludeces. Otra cosa es, como dirigente, anticipar con suficiente antelación qué va a pasar en la realidad y para dónde vamos. Durante un año me desgañité señalando los cambios de rumbo profundos de Cristina Fernández de Kirchner”.

“Acá en estos micrófonos repetí una y otra vez cosas que terminaron como terminaron. Por eso les pido que me presten un poquito de atención: Cristina en un año se juntó con Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Jamás había hecho una cosa así. Segundo: se reunió con (Marc) Stanley, el embajador norteamericano una y otra vez”, concluyó.

Fuente: El intransigente