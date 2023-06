Aníbal Fernández, ministro de Seguridad nacional, salió en defensa de la candidatura presidencial de Sergio Massa y lo describió como una «topadora» que no se detendrá en su afán por imponer nuevas estrategias. Según Fernández, Massa posee una impronta potente, un profundo conocimiento del armado político y una habilidad excepcional en el manejo de la «cosa pública».

¿Consideras que es competitiva la fórmula presidencial de de Sergio Massa y Agustín Rossi?», preguntó uno de los periodistas de la radio Futurock y Aníbal respondió: «Lo conozco a los dos hace muchos años. A Sergio lo conozco hace 30 años y es una topadora que no se va a frenar un solo segundo para tratar de imponer a esta estrategia que se viene, que es su propia impronta y que es muy potente. Además, es un hombre que conoce el armado y el manejo de la cosa pública como pocos, así que está garantizada una excelente competición».

«Va a empezar un trabajo medular, serio, responsable y convencido de lo que se tiene que hacer. El peronismo lo está buscando a Massa porque es lo que le resuelve la vida a buena parte del pueblo argentino. Tenemos un problema severo con la inflación, hay que arreglarlo, Sergio está trabajando como perro para poder resolverlo», insistió el exjefe de Gabinete nacional.

«Sergio es una topadora. Además, un tipo que tiene virtudes. Yo me siento un carnívoro que te muerdo hasta la oreja, pero en el caso de Sergio también lo siento de la misma manera ¿Qué significa ser carnívoro? Que a la hora de defender los intereses del pueblo no titubeas, sino que vas con todo. Yo si le tengo que morder la oreja a uno, se la muerdo y se la morfo, por lo cual le veo las condiciones para que salga todo bien y veo un presidente que en los ocho años va a dejar una gestión fortísima ¿Quién duda que va a estar ocho años?«, sentenció el expresidente de Quilmes Atlético Club.

La visión de Aníbal Fernández sobre Wado de Pedro

«No es alguien que me gustaría como candidato si tuviera que ponerlo, pero no le quito méritos a ningún candidato del peronismo, porque si en la pelea después le toca representar al peronismo, ¿Cómo haces para volver atrás con tu opinión? Con lo cual uno tiene que ser en eso mínimamente respetuoso y acompañar todo lo que se pueda para que todos puedan competir con las mismas posibilidades», relató el exministro de Eduardo Duhalde.

La precandidatura presidencial de Juan Grabois

«Tenemos una relación extraña con Grabois, pero que no es mala. No tuvimos oportunidad de conocernos, pero me da la sensación que esta elección mucho sentido no tiene, no sé qué es lo que se saca de una elección de esa característica, no lo termino de entender, pero bueno, si alguien lo ha pensado y creen que eso es beneficioso…, aunque no encuentro la razón de ser», afirmó Aníbal Fernández.

«Hay que fortalecer la relación del Gobierno con el movimiento obrero organizado que es que realmente tiene que ayudarnos para que podamos hacer una justa distribución del ingreso. Yo no soy un tipo de esos que piensan en la lucha de clases sociales. No creo en eso, no me molesta que la gente gane plata. Lo que me molesta es que la diferencia entre el símil más abajo con respecto al símil más asalto que hoy es como de 50 veces, cuando con Perón de presidente era 12 veces.

No quiero sacarle plata a nadie del bolsillo, lo que quiero es que lo distribuyan un poquito mejor para que no haya más comedores que los detesto», concluyó.

Fuente: El intransigente