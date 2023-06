12 de junio de 2023

Reynaldo Sietecase planteó, en su editorial de todos los días, la discusión que está atravesando nuestro país en este momento por el litio y su explotación. En este sentido, el periodista sostuvo que acá hay dos cosas que discutir, “¿se hace minería o no se hace? Si se hace minería, impacto al medioambiente hay”, remarcó.

En este contexto, aseguró que es un gran desafío para la discusión sobre el litio cómo hacer que sea sustentable, que esté cuidado, que no afecte al medioambiente y que permita la producción. “El tema es que vos tenés que lidiar con multinacionales y empresas que tienen un poder que a veces superan al poder de los gobiernos. Por eso es muy fuerte lo que hay que tratar a la hora de regular”, subrayó, en Radio Con Vos.

No solo esto, sino que el conductor de La Inmensa Minoría dijo que lo que está pasando con el litio es que no les estamos cobrando nada de regalías, “¿cómo no van a querer instalarse en Argentina?”, se preguntó. Y agregó que además, los que deciden son los gobernadores de las provincias, no la Nación. “Ahora, cuando vos ves que Chile explota cinco veces más y exporta más minerales que Argentina te ponés a pensar que algo anda mal, algo estamos haciendo mal”, aseveró Sietecase.

Finalmente, Reynaldo señaló que debe haber maneras más o menos sustentables, seguro, como en casi todo. Y acentuó la idea de que haya minería ya implica impacto, pero lo que hay ver es que ese impacto sea el menor posible.

“Entre el no hacer nada para proteger y el hacer cualquier cosa, creo que hay caminos intermedios en los que vos podés tratar de tener una minería sustentable. Es decir, que afecte lo menos posible el medioambiente, porque lo afecta, pero eso implica que los estados también estén regulando”, concluyó.

Fuente: Diario con vos