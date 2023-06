Juan Darthés rompió el silencio este domingo después de casi cinco años. En un video de un minuto y medio, se refirió a la causa que le inició Thelma Fardin, quien lo acusó de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 16 años.

Su mensaje generó opiniones de todo tipo. Al aire de Intrusos (América), Florencia de la V repudió el descargo del actor y aseguró que antes de que Fardin lo denunciara, ya había un runrún entre las colegas de que el protagonista de telenovelas solía propasarse en las escenas de la ficción. Incluso, sorprendió al revelar el apodo con el que se referían a él.

Thelma Fardin denunció a Juan Darthés por un abuso sexual que habría ocurrido cuando ella tenía 16 años. (Foto: Instagram / soythlemafardin – eltrece)

El escalofriante apodo con el que algunas actrices se referían a Juan Darthés

Este lunes, Florencia de la V sostuvo que nunca dudó del relato de Thelma Fardin porque ella fue testigo de una situación que, de alguna manera, dejaba expuesto al denunciado.

Acto seguido, procedió a relatarlo: “Una vez estaba en una gala solidaria con un grupo de actrices jóvenes. Muchas, eran más o menos cinco o seis. Yo las conocía de vista, pero nunca las había visto hasta ese momento en el que compartimos una mesa. Fue una noche bastante agradable”.

Florencia de la V sorprendió al revelar el apodo con el que varias actrices se referían a Juan Darthés. (Foto: Captura América)

Y recordó: “En ese momento ellas se pusieron a hablar de diferentes situaciones que habían vivido en la ficción cuando todavía ni se hablaba de este tipo de cosas. Y nombraron a una persona que le decían de apodo ‘el violín’. Esta persona era Juan Darthés”.

Tras remarcar que estas actrices de primera línea contaban diferentes situaciones muy incómodas durante las filmaciones, remarcó que todas coincidieron con que Darthés solía propasarse en las escenas.

“Contaban diferentes situaciones de besos y decían estuviste con fulano… porque eran actrices muy populares, de primera línea, entonces eran todas de muchísimo trabajo. Y hablaban de ‘el violín, el violín, el violín’. Cuando les pregunté quién era, lo citaron a Juan Darthés”, aseguró. Y explicó: “Le decían así porque siempre en las escenas, decían que se le iba la mano”.

Fernando Burlando manifestó su apoyo a Juan Darthés. (Foto: Captura instagram /burlandofernando)

A modo de cierre, Florencia remarcó que estas mujeres habían trabajado con muchísimos actores de renombre y que coincidían en apuntar contra Darthés. “No lo denunciaron, pero ya se conocía. A mí no me consta, lo escuché de ellas, pero esto pasó antes de que salieran a la luz las denuncias. Pero si en un ámbito laboral una persona actúa de esa manera, qué podemos pensar o esperar”, concluyó.

Fuente: TN