El economista libertario ratificó su voluntad de ser parte de una PASO contra Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y un postulante radical.

José Luis Espert logró definir primero su flamante pertenencia a la coalición opositora Juntos por el Cambio y horas después de esa novedad confirmó cuál será su rol: el actual legislador nacional ratificó que se presentará en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de esa fuerza como precandidato a presidente.

Así, el economista será el exponente de su partido, Avanza la Libertad, dentro de una amplia oferta en Juntos por el Cambio, y podrá tallar en la discusión de ese espacio como precandidato a presidente el próximo 13 de agosto, en competencia con los candidatos de los otros partidos.

Espert logró sumarse a JxC luego de idas y vueltas, impulsado por el precandidato a presidente del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, y ante la resistencia de su adversaria en esa partido, Patricia Bullrich, quien suele expresar posiciones alineadas con el pensamiento del ex presidente Mauricio Macri.

Larreta consideró que Espert le da volumen político al espacio, por incorporar a la porción del electorado que se identifica con los ideales libertarios. Según este razonamiento, tales electores ya no estarán sólo aglutinados en el frente que monopoliza Javier Milei, la Libertad Avanza, si no que ahora tendrán una opción dentro de Juntos por el Cambio, a partir de la incorporación de Espert.

Bullrich y los sectores más “duros” de Juntos por el Cambio mostraron una oposición inicial a la posibilidad de sumar a Espert. Eso sin embargo se resolvió este jueves 8 de junio, cuando el economista posteó en sus redes sociales dos fotos, una con Bullrich y otra con Larreta.

De esta forma, el actual jefe de gobierno porteño logró dar una paso adelante en su idea de sumar sectores que tienen en común el rechazo a la actual gestión del peronismo pero se encuentran dispersos en el escenario político nacional, en la antesala de una elección presidencial sin liderazgos claros.

Las fotos que publicó Espert este jueves 8 de junio para oficializar su ingreso a Juntos por el Cambio

El rol de Espert

Luego de sortear con éxito el planteo de su incorporación al frente opositor, el actual diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, remarcó que se suma “sin condicionamientos”.

“Hace 35 años que defiendo las ideas de la libertad. Ahora consolidamos el volumen político necesario para llevarlas a cabo y así cambiarle, para bien, la vida a los argentinos”, dijo Espert.

Esa afirmación despejó especulaciones sobre su rol, descartando que integre algunas de las fórmulas que ya están lanzadas dentro de Juntos por el Cambio. La precandidatura de Espert fue confirmada horas después de la certeza de su nueva pertenencia al frente.

En ese marco, el próximo viernes 9 de junio el economista se reunirá la Mesa Política de Juntos por el Cambio. Allí recibirá la bienvenida de manera formal e institucional de parte de los presidentes de los partidos que integran el frente.

Juntos por el Cambio es un frente que se mantuvo unido en las últimas elecciones. Su columna vertebral lo integran el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y Encuentro Republicano. A esos partidos políticos se suma ahora Avanza la Libertad.

En el PRO, están definidas hasta el momento las precandidaturas para acceder a la Casa Rosada de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

En la UCR, en tanto, hasta el momento los precandidatos a presidentes son Gerardo Morales, titular del partido, y Facundo Manes, el neurólogo que logró convertirse en diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de 2021.

Espert se convertiría, de esta forma, en el quinto precandidato a presidente que jugaría en las PASO del espacio opositor. De todos ellos, el más votado los representará en las elecciones generales de octubre, competir ante a los otros frentes.

