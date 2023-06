“Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”, afirmó Messi hoy en una entrevista concedida a Mundo Deportivo y a Sport.

Lionel Messi jugará en el Inter Miami de la Major League Soccer. Después de la decisión de dejar el París Saint-Germain tras dos temporadas y de caerse su vuelta al Barcelona, el capitán de la Selección Argentina campeona del mundo desembarcará en el fútbol de los Estados Unidos.

Si bien hasta el 30 de junio tiene contrato vigente con el club francés, firmará su nuevo vínculo por tres temporadas -aunque tiene que haber consenso para que continúe año tras año- y se incorporará en julio al equipo fundado en 2018 que tiene como cara visible a David Beckham, accionista y uno de los principales impulsores de la franquicia.

Horas después de que explotara la noticia, los medios españoles Sport y Mundo Deportivo compartieron una nota de Messi en la que rompió el silencio, reveló que será flamante refuerzo del equipo de Florida y dio detalles de su vuelta frustrada al Barça: «Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro».

Y siguió: «Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso». Respecto a su próximo destino futbolístico, el N°10 fue claro: «Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia».

En la actual MLS, en plena disputa (arrancó en febrero), Inter Miami viene con una muy floja campaña: está último en su grupo, perdió 11 de los 16 partidos que jugó y se quedó sin DT. Es por eso que en tierras norteamericanas ya aceleraron para contratar a Gerardo Tata Martino, a quien Leo conoce de sus tiempos en el Barça y la Selección Argentina.

