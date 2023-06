El fiscal de la causa que investiga el ataque que sufrió Cristina Kirchner el pasado primero de septiembre pidió elevar a juicio oral el caso. Sin embargo, la exmandataria arremetió contra él por medio de una carta publicada en sus redes sociales y ahora el agresor, Fernando Sabag Montiel, le replicó a la vicepresidenta por el mismo canal.

La carta está dirigida a los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia y aclaró que «no hay nada más allá de lo visible y perpetrado por mí, nada más. Ningún político comprometería su libertad o su carrera política mandando a matar a Cristina. No hay contacto de Gerardo Milman, ni conmigo ni mis allegado”, aseguró.

Además, reveló que «los motivos del hecho son por ideas pensantes y propias, ya que odiaba a todos los partidos políticos porque todos son ladrones y no bancan ni ideas, ni valores». De esta manera, desmintió la teoría de Cristina Kirchner acerca de que Fernando Sabag Montiel fue contratado por dirigentes políticos para terminar con su vida en un atentado.

Fernando Sabag Montiel cargó contra Cristina Kirchner

Por otro lado, el agresor sostuvo: «No somos sicarios ni nos contrataron. Ni por Macri, ni Milei, ni Revolución Federal. Nadie tuvo participación ni directa ni indirecta, ni Carrizo, ni siquiera a todos aquellos acusados de tener alguna participación como Revolución Federal o Hernán Carrol», el youtuber que apareció con consignas en contra del Gobierno.

«Solamente demostraban descontento con la situación social y esto no demuestra vínculo alguno ni participación en los hechos. Es solamente parte de una expresión o manifestación de mis propios pensamientos. La que contrata sicarios para matar a Nisman es ella, no yo. Que no proyecte su psicopatía narcisista», enfatizó el imputado.

¿Qué pasó con el celular?

Continuando con las denuncias, Fernando Sabag Montiel acusó a la Justicia de hacer desaparecer su teléfono celular y que malograron el contenido de un aparato falso. Hermida y la fiscalía número dos de Rívolo ordenaron borrar y resetear el segundo teléfono falso para borrar evidencias y fotos de mis vehículos y dijeron en los medios que fue desbloqueado. En conclusión, rompieron el primer teléfono, el original y después resetearon el segundo teléfono falso alegando que no tiene imei cuando todos los teléfonos tienen imei», afirmó.

«No hay forma remota de que se formatee, jamás lo configuré para que se formatee remotamente ni lo rompí. El teléfono no se reseteó por varios intentos sino que lo resetearon conscientemente y a propósito. El 4 de setiembre Brenda Uliarte fue obligada por Juan Martín Hermida y Federico Irusta para desbloquear mi celular, ella sabía el patrón de mi clave y cuando encontraron evidencia agravante incriminatoria que necesitaban rompieron el celular. Mintieron que se rompió el 1 de setiembre», denunció.

Fuente: El intransigente