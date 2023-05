La estatua de Marcelo Gallardo, inaugurada el último sábado en el Estadio Monumental, generó reacciones diversas en River y en el mundo futbolero. Hubo alegría y emoción por el homenaje al DT más ganador de la historia millonaria. Aunque también se desató la polémica por el tamaño de la entrepierna del coloso bañado en bronce de siete metros y más de seis toneladas.

Luego de que la escultora Mercedes Savall explicara que la idea era “agrandar partes o achicar otras porque eso le da más impacto a la obra” y que “es un gran gesto para los hinchas”, en las últimas horas, debido a la gran repercusión que hubo principalmente en las redes sociales, se le sugirió hacer algunos retoques y que haya un cambio en la estética de la parte inferior de la estatua.

“Quería resaltar la virtud, el carácter futbolístico de Gallardo”, indicó el dirigente e impulsor Carlos Trillo. Y dejó en claro en una entrevista en Radio La Red: “Si hay que limar, limaremos”. Esta modificación, sin embargo, no se confirmó todavía debido a que la artista que llevó a cabo la obra no estaría tan de acuerdo. Savall sostuvo puertas adentro que, una vez presentada la obra, no tendría que volver a tocarla.

De todos modos, ante la presión de la opinión pública, todo hace indicar que se pulirá la protuberancia de la estatua del Muñeco para que sea aceptada por la mayoría de los hinchas riverplatenses y continuará siendo exhibida en la puerta del estadio, muy cerca de la de Ángel Labruna.

