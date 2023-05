o creo que este año lo vamos a hacer”, comentó Juan Román Riquelme un puñado de meses atrás sobre su partido despedida en La Bombonera. Y así parece que será después de una larga espera (se retiró en 2015, aunque su último encuentro con la azul y oro fue en 2014). Todo indica que, de no mediar imprevistos, el ídolo y actual vicepresidente de Boca tendría su homenaje el domingo 25 de junio. Esa es la fecha tentativa y la que se espera que en breve se haga oficial con un sueño extra: que Lionel Messi pueda decir presente.

A poco de que el Xeneize celebre sus elecciones que serán a fines de este año, todo está dado para que uno de los máximos ídolos azul del club de La Ribera y una de las figuras históricas del fútbol argentino se despida definitivamente ante su gente en un encuentro que se viene postergando desde 2020.

A mediados de febrero el propio Riquelme reconoció: “Sí… yo creo que este año lo vamos a hacer. Vamos a ver si se acomodan algunas cosas, pero de este año no puede pasar”. “Hay mucha gente que quiere hacerlo. A mí me da un poco de vergüenza porque pasó mucho tiempo ya. No sé si me animo a ponerme los cortos otra vez”, agregó Román con una sonrisa.

Aunque por ahora no se dieron a conocer demasiados detalles de cómo será el evento y quiénes serán los invitados, una versión que está creciendo con fuerza es la posibilidad de que Carlos Bianchi dirija uno de los equipos, muy probablemente aquel que conformen los campeones de la Copa Libertadores del 2000. En el otro, en principio estarían amigos y compañeros del Diez a lo largo de su carrera.

Messi podría decir presente en la despedida de Riquelme

Y otro dato no menor es que además existe la posibilidad concreta de que Messi diga presente para el encuentro tan esperado por los hinchas de Boca. Se sabe que La Pulga tiene una gran relación con Román y hay admiración mutua desde que compartieron plantel en la Selección Argentina. Es un hecho que Riquelme lo va a invitar y no sería extraño que el rosarino pueda aparecer en la cancha de Boca.

¿Cuál es el motivo que hace que la chance tome más fuerza? Tiene que ver con que el crack vendría al país también para la despedida del exfutbolista Maxi Rodríguez de Newell’s, otro de sus grandes amigos del fútbol y con quien coincidió en la Albiceleste, que se celebrará el 24 de junio, justamente el día anterior y que coincide ni más ni menos que con su cumpleaños y el del propio Román.

Fuente: T y C Sports