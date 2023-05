La Etapa Distrital de los Juegos Bonaerenses 2023 continúa desarrollándose en Adolfo Alsina con las competencias de las distintas disciplinas, y ya están los resultados del Handball playa, Pelota Paleta, Fútbol 11 Femenino, Tenis, Padel, tenis de Mesa, Vóley y Beach Vóley en sus distintas categorías.



Hasta el momento las disciplinas que pasaron a la etapa regional son:



HANDBALL PLAYA

Sub 16 femenino: Victoria Islas – María Emilia Fuhr – Alma Vidal – Ema Laspiur – Mora Kessler – Francina Besagonill – Lourdes Rodríguez – Jazmín Alcetegaray. DT.: Mauro Martini; Sub 16 masculino: Bautista Schumacher – Mateo Ebertz – Nicolás Mercuri – Tomás Ruppel – Lionel Añasco – Bautista Milla – Gregorio Neubauer – Jose A. Molina. DT.: Magalí Bacigalupo.

Sub 18 femenino: Pilar Durán – Guadalupe Costoya – Amparo Zamponi – Valentina Trofino – Luisana Fuhr – Camila Pérez – Daniela Bahamonde – Araceli Villa. DT.: Juan Manuel Labin; Sub 18 masculino: Máximo Pfoh – Facundo Nervi – Fermín Uthurralt – Lautaro Lanzilotta – Oreste López – Matías Olivari – Kevin Camilo – Facundo Bousquet. DT.: Magalí Bacigalupo.



PELOTA PALETA

Sub 16 ambos sexos: Lorenzo Santucci – Joel Hithlein. DT.: Amilcar Cansinas.



FUTBOL 11

Sub 18 femenino: Sheila Weinberger – Fernanda Guevara – Belén Bruno – Nayla Díaz – Ana Rodríguez – Flavia Roholmann – Lucía Khun – Jazmín Fioramonti – Caterin Prieto – Evelyn Freites – Florencia García – Milagros Sandre – Nerea Rantucho – Morena Carro. DT.: Magalí Bacigalupo.



PADEL

Sub 14 femenino: Luisina Amigo – Aylín Besagonill; Sub 14 masculino: Santiago Casas Patthauer – Francisco Nievas (Rivera); Sub 16 femenino: Jazmín Alcetegaray – Rma Laspiur; Sub 16 masculino: Luciano Olguín – Carlos Jutterpeker; Sub 18 femenino: Inés Colombatto – Camila Pérez; Sub 18 masculino: Santino Schab – Manuel Gálvez

PADEL ABUELOS

Marisa Meloni – Miriam Castaldi



TENIS SINGLE

Sub 14 femenino: Mia Rivas; Sub 14 Masculino: Facundo Cornidez; Sub 16 femenino: Dana Ramírez (San Miguel); Sub 18 masculino: Agustín Feller.

TENIS DOBLES

Sub 14 femenino: Mia Rivas – Lola Figueroa; Sub 14 masculino: Fermín García Cricco – Marco Maraccich; Sub 16 femenino: Jazmín Alcetegaray – Ema Laspiur; Sub 16 masculino: Francisco Ferrando – Mateo Ebertz.

TENIS DE MESA

Sub 14 femenino: Ainara Surita (Villa Maza); Sub 14 masculino: Facundo Cornidez; Sub 16 femenino: Camina Borges (Villa Maza); Sub 18 masculino: Facundo Bousquet.



VOLEIBOL

Sub 13 masculino Juan Cruz Rodríguez – Mateo Sardiña – Joaquín Schachenmayr – Martín Kessler – Santiago Casas – Martín Irasoki – Alejo Muñoz – Germán Schumacher – Gonzalo Pérez, DT.: Celeste Mazoue.

Sub 15 masculino: Ignacio Baronovsky – Joel De Uriarte – Santiago regalado – Joaquín Schiller – Francisco Sardiña – Matías Schumacher – Bautista Urruti – Francisco Imperatori – Juan Martín Aguiar – Emanuel Kletzel – Máximo Rodríguez DT.: Celeste Mazoue

Sub 18 masculino; Fausto Berbaj – Manuel Gálvez – Felipe Schachenmayr – Tadeo Ayala – Federico Oryejovsky – Santiago Reiser – Santino Schab – Gastón Torresi – Emanuel Mildenberg DT.: Pablo Tieri.

Sub 15 femenino: Francina Besagonill – Victoria Rey – Valentina Nace – Celeste Perú – Geraldin Arce – Juliana Moratti – Valentina Gartner – Antonina Veri. DT.: Natalí Baltián

Sub 18 femenino: Nadia Hirsch – Fernanda Altamiranda – Mia Martínez – Eugenia Recalde – Pilar redondo – Aldana Rosa Do Nacimiento – Jazmín Sampietro – Camila Teplitzky – Catalina Alvarez. DT.: Pablo Tieri

BEACH VOLEY

Sub 14 masculino: Thiago Gallardo – Felipe Bahl Sardiña. DT.: Juan Bhal; Sub 16 masculino: José Antonio Molina – Tomás Líes. DT.: Eugenia Cleppe; Sub 18 masculino: Facundo Bousquet – Orestes López, DT.: Magalí Bacigalupo; Sub 14 femenino: Catalina Alvarez – Sofía Khin DT.: Pablo Tieri; Sub 16 femenino: Camila Teplitzky – Rocío Regalado DT.: Pablo Tieri; Sub 18 femenino: Mía Martínez – Pilar redondo DT.: Pablo Tieri.



CRONOGRAMA DE LA ETAPA DISTRITAL



Actividad, especialidades, categorías, días, horarios y sedes del 29 de mayo al 4 de junio:



Atletismo y Bonaerenses en Carrera: todas las categorías

Jueves 01 junio / 09.30 / Pista de atletismo Carhué



Básquet – Básquet 3 x3

Viernes 02 junio / 09.30 / CEF Nº28



Newcom

Sábado 03 junio / 09.00 / Club Atlético Independiente de Rivera



Una vez concluida la etapa distrital, los clasificados competirán en la etapa regional. En el caso de ganar, disputarán la final de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata