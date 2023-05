Anabel Sánchez todavía no termina de caer. Es que hace menos de 15 días era una joven con un sueño: formar parte del casting abierto que está haciendo la revista Voguebuscando nuevos talentos en todas partes del mundo.

Por esta razón, hizo un video donde se mostró caminando y posando como una profesional de la moda desde su casa de San Francisco Solano. Esos segundos se viralizaron con tanta fuerza luego del reposteo de María Becerra, que Tik Tok pensó que era spam y le cerró la cuenta. No fue importante. El nombre de Anabel ya recorría las redes a la velocidad de un rayo y todos hablaban de ella que además tiene un aire a Carolina Peleritti, la icónica modelo de los años 90.

Anabel Sánchez pudo cumplir su sueño. (Foto: Agustina Ribo).

TN Estilo la reunió conValeria Mazza y su encuentro se viralizó con millones de reproducciones. También fue muy reposteado el video de celebración con su familia luego de firmar su contrato de exclusividad con Multitalent, la agencia que maneja las carreras de La China Suárez, Zaira Nara, Mery del Cerro, Paula Cháves y otras famosas que llevan años en el mundo de la moda y el showbusiness.

La modelo de San Francisco Solano debutará en “Bailando por un Sueño”. (Foto: Agustina Ribo).

“Todavía no caigo“, repite Anabel, sentada con un total look de la marca que la contrató como imagen, antes de hacer las fotos con la nueva colección. A su lado, firme como un guardaespaldas está su tío Rubén, quien desde que comenzó toda esta vorágine no la deja ni a sol ni a sombra (aunque no abandona su negocio familiar de mesadas).

Anabel Sánchez en la campaña de fotos. (Foto: Agustina Ribo).

Terminar la casa de mamá, el sueño de Anabel Sánchez

Desde que trascendió su historia, Anabel Sánchez, que está feliz cuando los vecinos de su barrio la llaman por su nombre y le piden selfies, tuvo en claro que quiere terminar de construir esa casa que comparte con su mamá Marcela y sus hermanos más chicos, en la que todavía hay revoques que ella misma tapó con sábanas blancas para hacer los videos de moda.

“Es mi objetivo y voy a trabajar por eso“, le dice a TN Estilo. Seguramente cumplirá el sueño. Cuando era chica, corría las sillas imaginando que estaba participando de El Bailando por un sueño y hasta le hablaba a un Marcelo Tinelli imaginario. Pronto lo verá en persona: ya firmó contrato para ser una de las participantes de la edición 2023 del programa.

Anabel Sánchez se convirtió en modelo profesional. (Foto: Agustina Ribo).

El encuentro a solas con la China Suárez

En estos días, donde todo fue un torbellino de fotos y entrevistas en la radio, las revistas y la TV, se sumó un encuentro con la China, la primera de las top famosas que está en su misma agencia, a quien define como “divina“. Anabel guardará en su corazón el encuentro.

“No hay que hacer fotos de todo“, afirma Anabel quien empieza a entender las reglas del juego. Mientras tanto, practica como desfilar como supermodel: el sábado debuta en la pasarela y sabe que todos los ojos estarán centrados en ella.

Fuente: TN