Karina La Princesita suele mostrarse muy activa en las redes sociales y no duda en hablar sobre su salud mental. En las últimas horas, la artista usó su cuenta oficial de Instagram para compartir lo que había vivido antes de dar un show en Chaco. Desde la habitación del hotel, explicó que antes de subirse al escenario había experimentado una terrible situación.

“Hoy antes de salir me agarró un ataque de ansiedad muy fuerte. La pasé bastante mal, no podía respirar. Sentía que perdía la memoria, que me faltaba el aire, que me iba a morir. Es horrible”, describió la artista ante sus más de tres millones de seguidores. En ese sentido, sumó: “La verdad es que yo me considero una chica muy inteligente y que tiene el control de muchas cosas, pero la mente me está jugando una mala pasada”.

Para llevarle tranquilidad a sus fanáticos, aseguró que está haciendo el tratamiento indicado para su caso: “Me estoy ocupando, está todo bien, esto es parte del proceso, pero quiero que sepan lo agradecida que estoy, porque yo me subí al escenario y mi hermano, que trabaja conmigo, me dijo que no podía creer cómo había estado y cómo no se había notado”.

Karina La Princesita contó que no está pasando un buen momento personal (Foto: Instagram / kariprinceoficial)

En cuando a su carrera como cantante, explicó que le ayuda a su salud mental: “La música me hace bien, porque yo no la estoy pasando bien, pero lo comparto para que los que están viviendo estas cosas no se sientan raros, que hay gente que los comprende y que los entiende, nada más hay que ocuparse”. Acompañó el profundo descargo con la frase “No estás solo/a. Es parte del proceso. Te mando un abrazo”.

El calvario de Karina La Princesita: “Estoy con psicólogo, psiquiatra y tomo estabilizadores emocionales”

Esta semana la artista reveló cómo está tratando su salud mental en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece). “Estoy con psicólogo y con psiquiatra, con ataques de ansiedad, pero controlada”, admitió. “Tomé corticoides para este show (en la Trastienda) y tomo otras pastillas, estabilizadores emocionales”, añadió. Entre risas, advirtió: “Así que tengan cuidado conmigo, porque estoy loquita”.

Por otra parte, se refirió a Marcela Baños, quien había hablado sobre la salud mental de La Princesita. “Sale de un megashow con 15 mil personas, llega a su casa y está sola. Y ahí es cuando se apaga todo y estás con vos mismo. Y empieza a florecer lo bueno, lo malo, las cosas que uno tiene que tratar”, había dicho.

Karina, La Princesita, en el Cantando 2020

“Cuando dejé de trabajar con ellos (por los Serantoni) cambié mi estilo de laburo y no creo que sepa, me hago cargo toda la semana de mi hija, una hija adolescente, el padre está dos días a la semana, a veces, cuando se acuerda…”, le respondió a la conductora, tirándole un palito también para El Polaco, papá de su hija.

Y aseguró: “Está mi trabajo, está mi familia, mi casa, las canciones, me estreso bastante, de repente me quiero ir y no aguanto a nadie”.

El Polaco también habló con el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich y explicó que habló con su hija Sol sobre la salud mental de Karina. “Justo le pregunté a Sol cómo se sentía la madre, sé que es una persona fuerte y que sale de todas sus adversidades, pero me dijo que la veía bien. Cada uno con sus cosas y sus altibajos, todos tenemos un poco de depresión”, indicó el cantante.

Fuente: TN