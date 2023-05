El Tedeum de este año fue muy particular, ya que, fue el último de Alberto Fernández como presidente y de Mario Poli como arzobispo de Buenos Aires. Este último apuntó contra la gestión del actual mandatario en la ceremonia religiosa que tiene lugar todos los 25 de mayo en la Catedral Metropolitana.

“Es de información pública que 6 de cada 10 niños son pobres“, remarcó Poli. Y agregó que ese porcentaje se visualiza más crudamente si se considera que alcanza a 8.200.000 personas menores de edad de los cuales hay más de 4.200.000 con carencias alimenticias.

Además, el cardenal sostuvo que al mismo tiempo cabe señalar que entre los niños pobres 2 de cada 10 sufren privaciones graves. “Si pensamos que en esa franca etaria son 11.550.000 alumnos de nivel inicial, primario y secundario, la educación, uno de los derechos fundamentales de la infancia y piedra basal de la democracia, enfrenta grandes desafíos”, señaló el arzobispo de Buenos Aires en el Tedeum, frente a Alberto Fernández, Wado de Pedro, Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta, entre otros políticos importantes que estuvieron presentes.

“Cuando priman intereses particulares sobre el bien común o cuando el afán de dominio se impone por el encima del diálogo y la justicia, se menoscaba la dignidad de las personas e indefectiblemente crece la pobreza en sus diversas manifestaciones”, afirmó.

Finalmente, Poli recalcó, en su discurso, que aún con todos los limites de un sistema en manos humanas, nuestro régimen democrático ha demostrado ser el más óptimo de la vida civil garantizando libertades, favoreciendo procesos de inclusión y promoviendo derechos sociales. “No obstante, no se ven desplegadas todas sus virtudes y bondades. Y no puedo dejar de mencionar la sensible desigualdad que existe en un amplio sector de la población vulnerable”, concluyó, mostrándose crítico con el presidente.

Fuente: Diario con vos