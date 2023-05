Alberto Fernández arribó a las 11 horas a la Catedral Metropolitana, donde el arzobispo de Buenos Aires Mario Poli encabeza el Tedeum para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. El mandatario está participando de su último Tedeum como presidente y asistió junto a Sergio Massa, entre otros.

Cabe destacar que el ministro de Economía se presentará más tarde en el acto en conmemoración por el aniversario de dos décadas de la asunción de Néstor Kirchner, que encabezará en Plaza de Mayo Cristina Kirchner, desde las 16 horas.

En este sentido, los que fueron llegaron a la Catedral de Buenos Aires caminando, para acudir a esta celebración religiosa, desde la Casa de Gobierno, la cual se ubica a casi 300 metros de distancia en el otro extremo de la Plaza de Mayo.

No solo esto, sino que del Tedeum, además de Alberto Fernández y Sergio Massa, también participa el resto del gabinete. Entre ellos, se encuentran el canciller Santiago Cafiero; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y los ministros, Wado De Pedro (Interior), Santiago Maggiotti (Desarrollo Territorial y Hábitat), Kelly de Olmos (Trabajo); Martín Soria (Justicia); Jorge Taiana (Defensa); Diego Giuliano (Transporte), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) y el secretario General de Presidencia, Julio Vitobello, entre otros funcionarios del Ejecutivo.

Es el último Tedeum para el vigente presidente, quien ya dijo que no se va a presentar a la reelección. Y también lo es para el cardenal Poli, quien renunciará a su cargo en los próximos días. Además, también asistirán los obispos auxiliares de la Ciudad y líderes de otras confesiones religiosas.

Las declaraciones de Alberto Fernández en el Tedeum

En su último Tedeum como máximo mandatario, Alberto Fernández habló y reveló, entre otras cosas, que recurrió muchas veces al papa Francisco para pedirle ayuda. “El Papa Francisco todo este tiempo estuvo ayudándome en silencio”, sostuvo.

No solo esto, sino que también se refirió al acto en el que va a hablar Cristina en la Plaza de Mayo. “Tenemos que estar todos en la Plaza recordando a Néstor, yo no voy a estar, pero Néstor nos une”, remarcó. Y agregó que los 25 de Mayo nos convocan a repensar. “Es un día especial, el último 25 de Mayo de este mandato. Me emociona el momento y el recuerdo”, sostuvo.

Finalmente, dijo que tienen el compromiso con los que menos tienen. “Tenemos que ser capaces de construir una convivencia democrática. Quiero que podamos construir la unidad y una sociedad más justa”, concluyó el presidente.

