“Y bueno…nos juntamos y ya le pusimos el moño”. Con esa frase, David Adrían Martínez, conocido popularmente como El Dipy, confirmó que dejará a un costado sus ideas contra la política y se convertirá en candidato a intendente de La Matanza. “Habemus Intendente para La Matanza. Bienvenido a las filas de La Libertad Avanza para sacar al País del sendero miserable en el que nos metió la política corrupta”, agregó el libertario que, como todos sus mensajes, cerró con un “Viva la libertad carajo”.

El equipo de Milei viene insistiendo desde hace varias semanas con las conversaciones para convencer al cantante nacido en Gualeguaychú en diciembre de 1977. “Es un gran ser humano, somos amigos, está haciendo un proceso de crecimiento fenomenal en términos de formación y creemos que puede dar un batacazo en un bastión peronista, que les ponga en jaque la Provincia y la elección”, había dicho el diputado la semana pasada.

El Dipy agradeció al diputado por sus elogios públicos y se llamó a silencio hasta este martes, cuando dejó de lado sus ideas que advertían que “la gente honesta no se mete en política” mientras que aseguraba que no está “preparado” para ocupar un cargo público. Ahora, deberá salir a encabezar una campaña para que los vecinos y vecinas del distrito más populoso de la provincia lo voten.

La candidatura de El Dipy representa una novedad que lejos de aislarse para circunscribirse sólo a La Matanza, amenaza con modificar el mapa electoral en la Provincia y, por el peso del territorio en cuestión, en el país. Según los números provisorios del último censo, en La Matanza viven 1.837.774 de personas, en un superficie que contempla 16 localidades y 325 kilometros cuadrados.

Más allá de los sentimientos expresados públicamente, su candidatura responde a una necesidad estratégica de Milei que debe territorializar su armado para que evitar que las adhesiones que pueda cosechar nacionalmente se comiencen a desvanecer a partir del poco empuje que le proporcionan los demás tramos de la boleta.

Si bien la fecha de la elección general en el partido que gobierna Fernando Espinoza todavía no está definida – depende de le decisión de Axel Kicilloff ya que se votará el mismo día en que los bonaerenses elijan gobernador – los vecinos y vecinas de La Matanza encontrarán una boleta larga en las PASO del 13 de agosto. Allí, en el tramo presidencial estará Milei y en el municipal, El Dipy. La candidatura a la gobernación por La Libertad Avanza sigue siendo, a un mes del cierre de listas, una verdadera incógnita.

La pelea que viene

Espinoza puede ser reelecto como intendente de La Matanza. Tras permanecer diez años en el cargo, entre el 2005 y el 2015; volvió a hacerse cargo de la gestión municipal tras ganar de modo contundente la elección del 2019. Allí, en el distrito que los análisis políticos suelen señalar como el más determinante a nivel nacional, Espinoza obtuvo el 64.18% de los votos. Más de 531 mil matanceros y matanceras lo eligieron, en una elección que Juntos por el Cambio pretendió polarizar con la candidatura del por entonces ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, que cosechó 325 mil votos menos que su principal competidor. Esa diferencia también resultó central para la victoria provincial de Axel Kicillof, en la Provincia; y Alberto Fernández, en la Nación.

El punto de atención que anotan en el oficialismo se encuentra dos años más adelante, en las elecciones legislativas que sirvieron para renovar la mitad de las bancas del Concejo Deliberante matancero. Con la pandemia todavía generando la mayor parte de las preocupaciones de la población y una situación económica y social que empezaba a sentir los coletazos de la crisis sanitaria, Espinoza se puso al frente de la campaña y encabezó la lista de candidatos para traccionar a favor de la lista de Frente de Todos.

Si bien ganó con el 46.63%, la boleta oficial obtuvo 343.707 votos. Es decir, 187 mil votos menos. Juntos por el Cambio, que llevó como primer candidato al diputado Héctor “Toty” Flores, mantuvo su base anterior y sumó otros dos mil votos. Por primera vez, apareció allí una lista libertaria, identificada con el economista José Luis Espert, que cosechó poco más de 7 mil votos.

El dato, que también se descubre relevante en el análisis final de la comparación es que en 2021 votaron más de 93 mil personas menos que en el 2019, lo que también perjudicó fuertemente al oficialismo.

Con esos antecedentes inmediatos, el peronismo deberá ajustar su armado para sostener el bastión histórico, no sin antes lograr escapar a la interna que en el último tiempo se instaló a partir del lanzamiento de la precandidatura de Patricia “Colo” Cubría, referente del Movimiento Evita y esposa de Emilio Pérsico.

Tampoco el cambiemismo tiene resueltas sus diferencias internas. Hasta el momento, Finocchiaro insiste con una segunda oportunidad mientras que el concejal Eduardo “Lalo” Creus, fundador de la ONG Identidad Vecinal, quiere quedarse con la candidatura de la principal alianza opositora. En la continuidad de la pelea mayor del espacio amarillo, Creus es un dirigente más cercano al tándem Rodríguez Larreta-Santilli, mientras que el ex ministro se ubica entre los referentes bonaerenses que prefieren una candidatura presidencial de Patricia Bullrich y, ahora, una opción provincial encabezada por Néstor Grindetti.

De aquí en más el desafío no será menor, ambos espacios deberán enfrentar un discurso marcado por la crítica desbocada y una exposición mediática extrema que desde la pandemia marca la vida del cantante que se hizo conocido a partir de canciones como “Soy Soltero” y “Partuza”.

Hace un par de años, sumergido en la cuarentena y cargado de odio, apeló a las redes sociales y subió videos donde recriminó, repudió e insultó al Gobierno por las medidas contra la propagación de la COVID-19. Twitter fue uno de sus pilares. Allí dejó frases que, paradójicamente, hoy resultan contradictorias. “Voy y a dejar algo en claro porque se ve que no entienden qué pienso: por las cosas que escribo aca, varios políticos me escriben para ver si quiero formar parte de su partido. Primera y última vez que hablo d esto: LA GENTE HONESTA NO SE METE EN LA POLÍTICA. ¿Ta claro? Besis” (sic).

A pesar de todas esas posturas de un aparente outsider antistema, el cantante empezó a encontrar su lugar, no sólo en los medios, sino en el mundillo político. Vinieron las selfies con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, y los ataques contra Estela de Carlotto. “Ella también quería una foto”, dijo una noche en medio del programa de Viviana Canosa. Ante la atenta mirada de la conductora, quien corregía al pasar los furcios del cantante, Dipy quiso convertir en victimaria a una víctima como Laura Carlotto, la hija de Estela desaparecida y asesinada por la dictadura militar. “Le voy a decir, Estela: mis papás me enseñaron lo que es la verdad. ¿Usted se acuerda de que tenía una hija a la que le decían Rita? Yo no me saco fotos con quienes avalan la mentira”, expresó.

Hasta hace unas semana, El Dipy asegura “no estar preparado” para ocupar un cargo. Tras aceptar la candidatura, el hombre que dice no haber creído nunca en la política se convirtió este martes en uno de los candidatos a gobernar al municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires.

