El diputado nacional y candidato presidencial José Luis Espert lanzó este jueves una fuerte chicana contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Fue al afirmar que “ojalá Cristina se presente” a las elecciones 2023 “y pierda” para, así, “enterrar” al kirchnerismo. Asimismo, el dirigente de Avanza Libertad se refirió al nuevo “espacio liberal” confluido en Juntos por el Cambio, en donde apunta competir contra los otros precandidatos, como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Gerardo Morales.

“Ojalá que Cristina sea candidata a presidenta para que pierda las elecciones y enterremos de una vez por todas, y para siempre, al kirchnerismo”, disparó Espert en declaraciones a CNN Radio. Y explicó por qué decidió sumarse a las filas de Juntos por el Cambio: “Esta confluencia es para generar un proyecto de poder, un proyecto de Gobierno, que tiene como consecuencia la competencia en una PASO y la competencia electoral”.

“Pero la idea, primero, es que este nuevo espacio opositor que hemos conformado con Juntos por el Cambio, tenga liberalismo institucional, por primera vez en décadas, dentro de este gran transatlántico que es Juntos por el Cambio”, sostuvo. A lo cual, complementó: “La idea es que el liberalismo sea el representante en ese gran espacio de poder que es Juntos por el Cambio, y que tenga la reforma estructural que los liberales representamos y que hay que hacer en Argentina”.

De igual manera, Espert busca que la principal coalición opositora “se sume a la defensa de la Constitución, a la defensa de las instituciones de la República, del federalismo, que ha hecho exitosamente Juntos por el Cambio en el periodo de 2015-2019”. “Nuestra expectativa es que vamos a llevar electoralmente mucho voto de los defensores del sentido común, de gente que está enojadísima con la política, pero que quiere un país previsible, que quiere que las reformas sean dentro de la democracia”, recalcó el legislador.

“No tengo dudas de que vamos a servir y mucho para engordar las oportunidades para poder ganar la elección de octubre, gobernar y hacer todas las reformas que hay que hacer”, señaló Espert. También habló de “una propuesta de reformas trascendentales que haga de la Argentina un país vivible”. “La reforma que hay que hacer no es tan difícil como esquiar sobre los anillos de Saturno, es simplemente hacer lo que hacen los países donde la gente vive bien y donde a nosotros nos gustaría vivir”, explicó.

Por último, Espert planteó una “plataforma de Gobierno” basada en “el sentido común”. “Dolarizar puede ser la frutilla del postre, pero nunca -en una comida- puede ser la entrada o el plato principal. La entrada y el plato principal, mucho antes de pensar en el sistema monetario, es ir a cambiar las leyes laborales, tener sindicalistas en lugares sindigarcas, tener un Estado muchísimo más chico en el que no haya ñoquis, detonar la mafia empresaria en Argentina que no te dejan comerciar con el mundo”, apuntó.

“El día que cambiemos todo eso es muy probable que Argentina ya tenga una inflación internacional después de tres o cuatro años de arduo laburo. Y el día que tengas inflación internacional, va a tener sentido discutir qué sistema monetario queremos ahora. ¿Queremos el euro? ¿El real? ¿El dólar? ¿O queremos tener un Banco Central? Y ahí, después de hecho todo esto: reforma laboral, reducción del tamaño del Estado, una Argentina que comercia con el mundo; y que tengamos inflación internacional”, se explayó.

En esta línea, enfatizó que “prefiere” tener Banco Central -a diferencia de su par de La Libertad Avanza Javier Milei- “por dos razones”. “Porque no podemos decir que somos un país si no podemos tener moneda. Y, de técnica económica, el tener moneda sana con un Banco Central independiente te permite, cuando haya un shock externo desfavorable, acomodar un poco la política monetaria, y devaluar tu moneda para que no se coma todo el shock real negativo en desempleo de la gente de laburo. Eso es lo que pienso de la dolarización”, argumentó

