Aníbal Fernández, titular del Ministerio de Seguridad de la Nación, blanqueó su postura luego del renunciamento decisivo de la vicepresidenta Cristina Kirchner a una candidatura presidencial para este año. Sin embargo, soprendió con su respuesta sobre quién es el mejor del Frente de Todos en este momento: «Yo».

«Pero, honestamente, no se puede sacar conclusiones de ninguna característica hasta que sepamos quiénes son los que van a competir», deslizó en comunicación con Modo Fontevecchia por Radio Perfil, luego de reirse con su respuesta anterior. Cabe destacar que el ministro era uno de los que más impulsaba la candidatura del presidente Alberto Fernández, quien hace pocas semanas decidió bajarse de una posible reelección.

Con respecto a la carta que publicó la vicepresidenta, Aníbal Fernández declaró que no es lo suficientemente gráfica como para interpretarse una renuncia, a pesar de que, desde diciembre, Cristina Kirchner viene anunciando que no será candidata a nada. «La vicepresidenta debe ser el cuadro político más importante de los últimos 100 años, con lo cual no dice cosas que no quiere decir. En este caso hace una presentación de algo que llama la atención y que lo grafica. No ha dicho que no, no veo eso tan gráfico«, indicó el funcionario.

«A la hora de discutir los intereses del país, uno tiene que estar por arriba de todo eso, y a ella le sobra paño para ese tema. No estoy apurado para sacar conclusiones, habrá que esperar para ver cómo son las cosas», mencionó sobre la postura de la dos veces presidenta de la Nación.

La opinión de Aníbal Fernández sobre las pistolas Taser

En otra parte de la entrevista, Fernández opinó sobre la utilización de las pistolas Taser en la Argentina. El día miércoles, en el partido bonaerense de Lanús, dos efectivos redujeron a un sospechoso con un cuchillo con un arma no letal, siendo este el primer antecedente desde que el Gobierno nacional aprobó su incorporación a las fuerzas de seguridad.

«No conozco el caso, lo vi de pasadita por televisión. Nosotros estamos avanzando, compramos 100 Taser para los grupos especiales, la vocación es especialmente esa. Una fuerza especial siempre actúa al límite, y cuando actúa al límite, del otro lado van a actuar. Si pueden actuar con un arma de estas características para cortarlo por unos minutos, es lo más sensato», manifestó.

