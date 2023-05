El equipo de Pep Guardiola se impuso con autoridad y jugará la final del torneo más codiciado de Europa en Estambul. Bernardo Silva, en dos ocasiones, Eder Militao, en contra, y Álvarez fueron los autores de los tantos de los Citizens

¡Final del partido!

El Manchester City aplastó al Real Madrid y con una exposición de fútbol sacó los boletos para la final de la Champions League, que se jugará el próximo 10 de junio en Estambul. El combinado de Guardiola selló un contundente triunfo por 4 a 0 gracias a los tantos de Bernardo Silva (2); Eder Militao, en contra, y Julián Álvarez. Los Ciudadanos buscará su primera corona continental frente al Inter. El único antecedente de los Citizens en una final de la Liga de Campeones se remonta a la temporada 2020/21, cuando el combinado del estratega catalán cayó frente al Chelsea.

17:36 hsAYER

Minuto 91: ¡Gol del Manchester City!

Julián Álvarez ingresó por Erling Haaland y en su primera intervención envió la pelota al fondo de la red.

17:36 hsAYER

Minuto 90: el Manchester City aguarda el final

El conjunto de Guardiola maneja la pelota y espera el cierre del espectáculo. El Real Madrid nunca estuvo a la altura de su rival y se despide con una imagen opaca. Se juegan 3 minutos más.

Foto: REUTERS/Molly Darlington17:28 hsAYER

Minuto 82: Ederson evita el descuento del Real Madrid

El arquero brasileño se lució en dos ocasiones para ahogarle el grito al Merengue. Primero presionó a Benzema y luego voló ante un remate de Dani Ceballos.

Foto: Reuters/Jason Cairnduff17:23 hsAYER

Minuto 76: ¡Gol del Manchester City!

A través de una pelota parada, Kevin De Bruyne envió un centro venenoso que Eder Militao interceptó para marcar en su propia valla. Los Ciudadanos ganan, gustan y golean.

17:20 hsAYER

Minuto 73: milagro en el área del Real Madrid

Una perfecta pares construida entre Ilkay Gündogan y Erling Haaland volvió a exigir a Courtois, quien despejó el peligro en el mano a mano frente al goleador noruego. El taco del volante alemán fue una cuota de estética que mereció concluir en la red. El arquero belga tuvo la ayuda del travesaño para evitar el tercero del Manchester City.

Foto: REUTERS/Carl Recine17:16 hsAYER

Minuto 70: más variantes en el Merengue

Marco Asensio ingresó en lugar de Toni Kroos para oxigenar el mediocampo del Real Madrid. En el Manchester City Kevin De Bruyne muestra gestos de fastidio y cansancio, pero Guardiola todavía no realiza cambios.

Foto: REUTERS/Carl Recine17:09 hsAYER

Minuto 62: primer cambio en el Real Madrid

Carlo Ancelotti reemplazó a Luka Modric por Antonio Rüdiger. La idea del estratega italiano es adelantar a David Alaba, para tener mayor velocidad por el sector izquierdo.

Foto: REUTERS/Carl Recine17:01 hsAYER

Minuto 55: amarilla para Daniel Carvajal

El lateral español derribó a Jack Grealish y recibió la amonestación. Es el primero del Real Madrid, mientras que Rúben Dias observó la cartulina rubia en el Manchester City.

Foto: REUTERS/Carl Recine16:56 hsAYER

Minuto 50: el Real Madrid intenta crear con el talento de Modric

El croata busca gestar acciones ofensivas con sociedades compuestas con Federico Valverde y Toni Kroos. Benzema espera en el área su oportunidad para descontar. David Alaba también exigió a Ederson con un remate que tenía destino de gol.

Foto: REUTERS/Carl Recine16:50 hsAYER

Se reanuda el espectáculo en el Etihad Stadium

En un duelo que no presenta amonestados, el Manchester City busca mantener la diferencia para viajar a Estambul. El Real Madrid debe cambiar la pálida imagen que entregó en la primera parte. Ninguno de los entrenadores ha realizado variantes.

Foto: Reuters/Jason Cairnduff16:35 hsAYER

¡Final del primer tiempo!

El Manchester City expone su mejor versión y se muestra muy superior al Real Madrid. El conjunto de Guardiola gana 2 a 0 gracias a los goles de Bernardo Silva, pero la diferencia pudo ser más amplia. El Merengue llegó sólo una vez al arco de Ederson con un remate de Toni Kroos que rebotó contra el travesaño.

Foto: REUTERS/Molly Darlington16:34 hsAYER

Minuto 44: Bernardo Silva tuvo el tercero

Foto: REUTERS/Molly Darlington

El portugués es uno de los más incisivos en la ofensiva de los Citizens. El volante lusitano se sacó de encima a dos marcas y buscó con un remate rasante que terminó en los guantes de Courtois.16:26 hsAYER

Minuto 36: ¡Gol del Manchester City!

Bernardo Silva vuelve a festejar para poner al conjunto de Guardiola 2 a 0. El portugués capturó un rebote defensivo y de cabeza celebró una nueva conquista.16:24 hsAYER

Minuto 34: Toni Kroos hizo temblar al Manchester City

El alemán controló y sacó un disparo que rebotó contra el travesaño. Fue la primera llegada del Merengue.

Foto: Reuters/Jason Cairnduff16:16 hsAYER

Minuto 26: Haaland tuvo el segundo

El noruego recibió desde el borde del área grande, se sacó de encima a Carvajal y buscó el ángulo más lejano de Courtois. Por centímetros, los Ciudadanos no ampliaron la diferencia.

Foto: REUTERS/Carl Recine16:13 hsAYER

Minuto 23: ¡Gol del Manchester City!

Bernardo Silva logró quebrar la resistencia del Real Madrid. El conjunto de Guardiola era muy superior al Merengue y justifica el marcador con la conquista del volante portugués.16:11 hsAYER

Minuto 21: Thibaut Courtois se hace gigante

El arquero belga le ahogó el grito a Erling Haaland después de un cabezazo del noruego desde el borde del área chica. El Real Madrid mantiene la igualdad gracias a la figura con pasado en el Colchonero.

Foto: REUTERS/Carl Recine16:08 hsAYER

Minuto 19: tiro libre peligroso para los Ciudadanos

Kevin De Bruyne se hizo cargo de una pelota parada y buscó el primer palo de Courtois. Su disparo no tuvo el destino deseado.

Foto: Reuters/Jason Cairnduff16:03 hsAYER

Minuto 13: Thibaut Courtois salva al Merengue

El arquero belga reaccionó a puro reflejo después de un cabezazo de Erling Haaland. El centro de Jack Grealish fue tan preciso que dejó fuera de escena a la última línea española.

Foto: REUTERS/Carl Recine16:01 hsAYER

Minuto 12: John Stones prueba de afuera

El británico intentó sorprender a Thibaut Courtois con un remate que se fue cerca. El Real Madrid no logra tener la pelota.

Soccer Football – Champions League – Semi Final – Second Leg – Manchester City v Real Madrid – Etihad Stadium, Manchester, Britain – May 17, 2023 Manchester City’s Jack Grealish in action with Real Madrid’s Dani Carvajal REUTERS/Carl Recine15:57 hsAYER

Minuto 7: Rodri se pierde el primero del Manchester City

Tras una gran acción de Bernardo Silva, Ilkay Gündogan se asoció con el volante español, quien después de dos amagues resolvió con un remate cruzado. Fue una clara amenaza para Thibaut Courtois.

Foto: REUTERS/Molly Darlington15:54 hsAYER

Minuto 5: el Manchester City toma las iniciativas

Con un juego horizontal y paciente, el combinado de Pep Guardiola intenta lastimar a un Real Madrid que salió con una postura mezquina.

Foto: REUTERS/Molly Darlington15:49 hsAYER

¡Comenzó el partido!

El árbitro Szymon Marciniak levantó el telón y ya está en juego la revancha de la semifinal de la Liga de Campeones en Inglaterra. Si el marcador arroja un empate, habrá tiempo suplementario.

Foto: Reuters/Jason Cairnduff15:46 hsAYER

Salen los equipos a la cancha

EL Manchester City y el Real Madrid ya están en el Etihad Stadium para dirimir el boleto a la final de la Champions League. En el Santiago Bernabéu igualaron 1 a 1. Una lluvia de serpentinas sorprendió a los jugadores.

Foto: Reuters/Jason Cairnduff15:36 hsAYER

La Casa Blanca calienta motores

Luka Modric, Vinicius y Benzema serán las cartas principales del Real Madrid para quedarse con el boleto hacia Estambul.

Foto: REUTERS/Carl Recine

Foto: REUTERS/Carl Recine

Foto: REUTERS/Carl Recine15:25 hsAYER

Erling afina la maquinaria

Haaland realiza los últimos movimientos en la entrada en calor. El delantero escandinavo buscará llevar a los Ciudadanos a la final de la Champions League.

Foto: Reuters/Jason Cairnduff

Foto: Reuters/Jason Cairnduff15:19 hsAYER

El Merengue saldrá de negro

El Real Madrid se presentará con la indumentaria alternativa a la revancha frente al Manchester City. En la ida fue 1 a 1.

15:09 hsAYER

Se espera un gran mosaico en las gradas

Los fanáticos interpretarán un espectáculo adicional cuando los equipos salgan a la cancha.

Foto: REUTERS/Carl Recine

Foto: Reuters/Jason Cairnduff

Foto: Reuters/Jason Cairnduff14:58 hsAYER

¡Hola Peter!

El legendario Schmeichel, arquero que marcó una era en Europa, está presente en el Etihad Stadium para observar la revancha entre el Manchester City y el Real Madrid.

Foto: Reuters/Jason Cairnduff14:49 hsAYER

Locura de los Citizens

El cielo de Manchester se tiñó de celeste cuando arribó el plantel liderado por Pep Guardiola.

Foto: REUTERS/Molly Darlington

Foto: REUTERS/Molly Darlington

Foto: REUTERS/Molly Darlington

Foto: REUTERS/Molly Darlington14:36 hsAYER

¡Cuántas veces se habrán cruzado!

El ex defensor del Manchester City, Micah Richards, y la leyenda francesa Thierry Henry se encontraron en el campo de juego del Etihad Stadium.

Foto: Reuters/Jason Cairnduff14:28 hsAYER

Los 11 de Pep Guardiola

El Manchester City se presentará en el Etihad Stadium con Ederson, Kyle Walker, Rúben Dias, Manuel Akanji, John Stones, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, Rodri, Erling Haaland, Bernardo Silva y Jack Grealish.

14:24 hsAYER

Así está el vestuario visitante

El Real Madrid busca su decimo octava final en la Champions League. En las 17 anteriores que disputó, el Merengue se consagró en 14 oportunidades y sólo perdió 3 (frente a Liverpool, Inter y Benfica)14:20 hsAYER

Carlo Ancelotti confirmó a los 11 del Real Madrid

El estratega italiano sólo hizo una variante en relación al equipo que empató 1-1 en el Santiago Bernabéu: el ingreso de Militao por Rüdiger.

14:06 hsAYER

Los fanáticos se desesperan por una entrada

Los simpatizantes que se encuentran en las inmediaciones del estadio están dispuestos a pagar el doble del valor oficial de los tickets en la reventa

Foto: REUTERS/Carl Recine

Foto: REUTERS/Molly Darlington

Foto: REUTERS/Carl Recine13:31 hsAYER

Ya hay clima de partido en las cercanías del estadio del Manchester City. En poco más de dos horas, el equipo local y el Real Madrid definirá el segundo finalista de la Champions League.

El merchandising está listo en las afueras del Ethiad Stadium (REUTERS/Carl Recine)12:42 hsAYEREstalló la interna entre Guardiola y un referente del Manchester City antes del duelo contra el Real Madrid: “Me dolieron sus palabras”

Kyle Walker protagonizó la rueda de prensa previa al choque de vuelta por las semifinales de la Champions League y se sinceró con su situación

Kyle Walker habló de las declaraciones de Pep Guardiola (Reuters)

Todo es concentración y nerviosismo en la previa de un duelo tan importante como lo es el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City después del resultado de ida que acabó en empate a uno en el Santiago Bernabéu.Leer la nota completa11:47 hsAYER

La extensa racha sin derrotas del City por la Champions League

El equipo de Pep Guardiola suma un largo invicto sin derrotas en el Etihad Stadium. La última derrota se produjo en septiembre de 2018, cuando cayó ante el Lyon en el primer encuentro de la fase de grupos de la competición europea.

Los Ciudadanos llevan 25 partidos sin perder (23 victorias y dos empates) y triunfaron en sus últimos siete partidos como locales por la Champions League.

El City como local lleva un largo invicto en la Champions League (Reuters/Lee Smith)10:59 hsAYER

Karim Benzema, el terror de los equipos ingleses en la Champions

El delantero francés viene de ser el máximo goleador con 15 goles de la edición pasada, en la que el Real Madrid se coronó campeón por 14° ocasión. En la presente campaña, marcó solo cuatro tantos, pero su historial contra los equipos de Inglaterra es de temer para el Manchester City. Benzema convirtió 20 goles en 27 partidos y al City le marcó seis goles en ocho partidos, cuatro en el Etihad Stadium, el recinto donde jugará esta noche en Manchester. En su última visita, el atacante metió un doblete.

El gol de Benzema contra el Chelsea en los cuartos de final (REUTERS/Juan Medina)09:53 hsAYER

El resumen del partido de ida que se jugó en el Santiago Bernabéu08:51 hsAYER

Posibles formaciones

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Rubén Díaz, Manuel Akanji, John Stones o Aymeric Laporte; Rodri, Ilkay Gündogan, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Jack Grealish y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Antonio Rudiger, David Alaba, Eduardo Camavinga; Federico Valverde, Toni Kroos o Aurélien Tchouameni, Luka Modric; Rodrygo, Vinicius Jr. y Karim Benzema. DT: Carlo Ancelotti.08:22 hsAYER

Dónde ver la revancha por la semifinal de la Champions League

Se podrá seguir a través de ESPN y Star+.08:13 hsAYER

A qué hora jugarán Manchester City-Real Madrid

13 Ciudad de México.

14 Perú, Colombia, Ecuador y Miami (Estados Unidos).

15 Bolivia y Venezuela.

16 Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.08:05 hsAYER

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de vuelta por la semifinal de la Champions League entre Manchester City y Real Madrid.

Manchester City y Real Madrid definen el segundo finalista de la Champions League

Fuente: Infobae