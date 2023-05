Trueno se consagró como el gran ganador de la noche al recibir el Gardel de Oro de manos de Wos, quien obtuvo esa misma estatuilla el año pasado. “Si no fuera por mi familia de músicos, no tendría este sentimiento. Nos vamos a morir con el micrófono en la mano, porque esto nos da vida”, dijo el joven oriundo de La Boca al recibir el premio por su álbum Bien o mal.23:11 hsAYER

Tini Stoessel fue la ganadora en la categoría mejor canción del año por La Triple T y agradeció el galardón mediante un video. “Gracias a mis fans por tanto amor incondicional a mi música, los amo con todo mi corazón”, dijo en la proyección, disculpándose por no poder estar presente.

María Becerra (Luciano Gonzalez)

En otro impactante momento musical, María Becerra cantó Desafiando el destino, acompañada por un coro, un piano y un grupo de cuerdas. “Este tema se lo escribí a mis padres, que están aquí, así que se lo quiero dedicar a ellos”, dijo la Nena de Argentina.23:05 hsAYER

Se proyecto el In Memoriam en recuerdo de los artistas que partieron en el último año, entre los que figuraban Bin Valencia, Juan Carlos Carabajal, Marciano Cantero y Carlitos Balá. Y muchos de los presentes se conmovieron hasta las lágrimas.23:03 hsAYER

Noelia Recalde fue la ganadora de la categoría nuevo artista por su disco Mi propia casa. “Se lo dedico a mis compañeras de categoría, que yo esté acá significa que hay un montón detrás”, señaló emocionada. Por su parte, León Giecco obtuvo el premio mejor álbum canción de autor por El hombrecito del mar, disco al que calificó como “el mejor” de su carrera.23:01 hsAYER

Dante Spinetta y Trueno obtuvieron el galardón por Sudaka como mejor colaboración de música urbana y destacaron “el cruce de generaciones” y la vigencia del hip-hop”

L-Gante (RS Fotos)

L-Gante interpretó Bzrp Music Sessions, Vol.38, un megamix de Bar y Perrito malvado, y El último romántico, dedicado a Wanda Nara que estaba presente en el estadio. Luego se presentó La Joaqui con sus hits Butakera y Dos besitos. Y luego DJ Tao, el productor y compositor argentino, dio pie para el ingreso de Peipper primero y de Rei después, quien interpretó Tu turrito junto a Callejero Fino.22:37 hsAYER

El premio como mejor álbum de folklore alternativo quedó en manos de Noelia Sinkunas por Salve. Y Babasónicos se llevó el galardón como mejor álbum de rock alternativo por Trinchera Avanzada. “Gracias a todos los que trabajaron en este disco y a toda la gente”, dijo Diego Rodríguez que recibió la estatuilla junto a Mariano Roger. Por su parte, Eruca Sativa quedó con la categoría mejor álbum de grupo rock por Dopelganga.22:22 hsAYER

Bizarrap y Quevedo recibieron su premio por Quevedo: Bzrp Music Sessions, vol.52, y el productor agradeció mediante un video. Y luego Trueno volvió a llevarse un galardón como mejor álbum de música urbana por Bien o mal. “Esto lo hice para mi tierra, para Argentina, el premio no es para mí, es para todos”, dijo emocionado.

Dante Spinetta (Luciano Gonzalez)

Por su parte, Dante Spinetta se quedó con la categoría mejor productor del año. “Le quiero dedicar este premio a mis papás, que son mis ángeles guardianes, y a los fans que siempre están”, señaló en su agradecimiento. Y luego comenzó el show de Yami Afdie y Flor Paz.

Nathy Peluso (Luciano Gonzalez)

Trueno y Nathy Peluso ganaron en la categoría mejor grabación del año por el tema Argentina. “Esto es de todos y para todos los que sienten orgullo por el país en el que vivimos”, dijo el trapero. Y la cantante agregó: “¡Que viva el hip-hop que está vivo y que viva Argentina!”.

De inmediato, Iván de Pineda presentó el show de Amelita Baltar y Raúl Lavié en homenaje a Carlos Gardel. Tras leer un poema del recordado tanguero, interpretaron Volver y Mi Buenos Aires querido, para luego recibir un merecido premio a la trayectoria.

Raúl Lavié (Luciano Gonzalez)22:01 hsAYER

En otro segmento de premiaciones, Dalilla se quedó con el premio como mejor álbum tropical por Evidencias, aunque no estuvo en el estadio para retirar su galardón. Y Nico Occhiato presentó la categoría mejor álbum artista de tango, que quedó en manos de Julieta Laso por cabeza negra. “Quiero recibir este premio en nombre de todas las personas que grabaron en este disco, los músicos, productor, ingeniero de sonido, sin ellos no hubiese sido posible esta locura, se lo quiero dedicar a mi mamá y a mi papá, a mi mujer a quien amo y a mi maestra de canto, que me tiene muchísima paciencia”, dijo la cantante.

En una colaboración que sorprendió a todos, Víctor Heredia y Trueno se unieron para interpretar el tema Tierra Santa, del trapero, y Veinte mil años patria, del legendario cantautor de 76 años, en un momento musical inolvidable.

David Lebón ganó en la categoría mejor disco de rock por su álbum Lebón and Co Vol. 2. “No puedo creer que a los 70 años me den un premio, ustedes son un premio para mí”, dijo emocionado el músico mientras recibía una ovación por parte del público.

Ulises Bueno se llevó el séptimo Premio Gardel de su carrera (Luciano González)

En una terna anunciada por La Joaqui, Ulises Bueno se llevó el galardón como mejor disco de cuarteto por No me pueden parar. En la categoría mejor álbum d ereggae/ska, en tanto, el ganador fue Viva Pericos! de Los Pericos. “Un saludo especial a los ternados, como al Bahiano. Gracias a los fans, a nuestro equipo y a nuestras familias”, expresó Juanchi Baleirón.21:36 hsAYER

León Gieco protagonizó un momento emotivo al interpretar el tema El orgullo, de su disco El hombrecito del mar. “Los años pasan, las canciones también, siempre es un honor estar acá”, dijo el músico.

Bandalos Chinos ganó la categoría mejor álbum disco pop por El Big Blue. “Qué locura, muchas gracias a toda la gente que nos votó, pero también al productor de nuestro disco y a todos los que fueron parte de este disco, a nuestro equipo con el que trabajamos todo el año, sin ellos nada sería posible. ¡Aguante la música argentina!”, dijeron a modo de agradecimiento.

Luego de la apertura musical a cargo de Los Cadillacs y su clásico de 1993, Matador, Dante Spinetta se consagró como el ganador en la categoría canción de rock por El lado oscuro del corazón.

María Becerra (Luciano Gonzalez)Leer la nota completa19:34 hsAYER

Ya se entregaron las primeras estatuillas (RS Fotos)

En horas de la tarde, desde la cuenta oficial de Twitter se fueron conociendo algunos de los galardonados. Hilda Lizarazu se quedó con la categoría álbum artista pop por Antigua, Dante Spinetta y los ingenieros Oscar Herrera, Mariano López y Randy Merri con ingeniería de grabación por Mesa dulce, La Konga con álbum grupo de cuarteto por Sin límetes, Maggie Cullen con canción de folklore por Yo canto versos, Pablo Bernaba, Ana Stamponi y Ernesto Seppa con canción de tango por Oda a las Huelgas Patagónicas, Los auténticos decadentes y Miranda con colaboración por Bailando, Invisible con colección de catálogo por En vivo Teatro Coliseo 1975, Julieta Laso y Alejandro Ros con diseño de portada por Cabeza Negra, La Delio Valdez y Karina con canción tropical por Inocente, Gustavo Santaolalla con album banda de sonido de cine, televisión, producción y audiovisual por The House, Fito Páez con álbum conceptual por Futuroligía Arlt, María Elena Sosa, Antonio Tarragó Ros, Jorge Rojas, Teresa Parodi y Facundo Toro con álbum de chamamé por María Elena Sosa 40 años, Pipi Piazzolla con álbum de jazz por Stick Shot, Noelia Sinkunas, Mercedes Lescano, Carolina Grinspan, Sandra Aquaviva, Paura Pomeraniec, Irane Cadario, Natalia Cabello y Dolores Mac Kenzie con álbum de música clásica por Melancholia Borealis, Divididos con álbum en vivo por Tilcara: el recital, A.N.I.M.A.L con álbum de rock pesado y punk por Intimo extremo 30 años, Euruca Sativa con video clip largo por Seremos Primavera, La Mosca con canción pop por Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, Juan Quintero, Andrés Pilar y Santiago Segret con álbum grupo de folklore por Patio vol. II, Hernán Cattáneo & Soundexile con álbum música electrónica por Future Momories, Luck Ra, La Konga y Ke personajes con canción de cuarteto por Ya no vuelvas, Los Palmeras con álbum grupo tropical por La ruta del oro, Piojos y piojitos con álbum infantil por Piojos y piojitos 3, Vivi Pozzebón con álbum instrumental fusión world music por Tamboreras por el mundo, Lidia Borda y Luis Borda con álbum orquesta y/o grupo de tango y/o instrumental por El hilo invisible, Lali, Rocío Gastaldi y Michel Hamonet con Video clip corto por Disciplina, Paola Bernal con álbum artista de folklore por Agua de flores, María José Demare con álbum artista romántico-melódico por Emociones y Benito Cerati con álbum pop alternativo por Shasei,19:08 hsAYER

Hoy se realiza la entrega número 25 de los Premios Gardel

Este martes a partir de las 21 hs. se llevará a cabo la entrega número 25 de los Premios Gardel a lo mejor de la música. La ceremonia organizada por la Cámara Argentina de Producciones de Fonogramas y Videogramas (Capif) tendrá lugar el Movistar Arena de Buenos Aires y contará con la conducción de Iván de Pineda. La alfombra roja, por la que desfilarán artistas como Trueno, Dante Spinetta, Tini Stoessel, Bizarrap, Fito Páez, Babasónicos, Ciro y los Peras y Luciano Pereyra, entre otros, comenzará a partir de las 19:30 hs.

