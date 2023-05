Un empresario quedó atrapado en el corte total en la Autopista Riccheri, explotó de ira y amagó con atropellar a los piqueteros. “Me dan ganas de pasarlos por arriba”, dijo a TN el empresario Sergio Lamberti, mientras se bajaba del auto para insultar a los manifestantes.

El conductor contó que llevaba más de tres horas frenado por la manifestación y que debía volver a la empresa que maneja en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador. “Tengo gente esperándome para entregar mercadería, 100 personas tengo trabajando”, explicó.

Con el correr de los segundos, el hombre se enojó cada vez más y explotó contra los piqueteros: “¿Hasta cuando vamos a tener esta paciencia? Somos un país de cobardes. No puedo más, me quiero ir urgente de acá. Tengo una impotencia, me dan ganas de pasarlo por arriba. Encima me llevan preso”.

“Es increíble que nos pase esto. Tengamos un poquito de huevos para que no se vayan nuestros hijos del país. ¿No se dan cuenta de que hacen un país de pobres?”, agregó Lamberti, quien detalló que el corte total lo agarró cuando volvía de dejar a unos posibles clientes en el aeropuerto.

Lejos de tranquilizarse, el empresario subió temperatura y apuntó contra los funcionarios: “Los políticos no tienen que salir más a la calle. No se les puede llamar más políticos, son basuras. Mis hijos se van del país, teniendo yo todo acá para dárselo no puedo verlos porque se van del país. ¿No tiene hijos? ¿No tienen nietos? ¿Tan hijos de p… son? ¿No tienen corazón?”, dijo.

“No tienen derecho a hacer esto. Que venga alguien. Que venga algún político. ¿Quién es el funcionario que maneja acá? ¿Por qué no manda a un empleado acá? Cinco años se suben al país y se van millonarios, ¿pueden ser tan caraduras? Tienen que desalojar ya”, agregó enojado.Play Video

Lamberti apuntó contra los manifestantes por el corte de la autopista: “¿Cuál es nuestro derecho? ¿Que cuatro tipos nos corten la calle y no nos dejen llegar a laburar? ¿Hasta dónde? Les pregunto a los políticos, hasta dónde vamos a llegar. No sean más cretinos. Quieren que nos fundamos todos y que nos vayamos del país”, dijo.

Luego, intentó pasar con el auto contra las gomas quemadas y se bajó de la camioneta para ponerse cara a cara con los piqueteros. “Vengan de a uno si tanto se la aguantan. Están en mi país”, les gritó desde el otro lado del corte. Solo lo separaban las gomas prendidas fuego.

“Todos los días me encuentro con cortes, ¿hasta dónde nos van a cargar?”, agregó antes de pedir que le dejen espacio para dar la vuelta con el auto y retirarse por el desvío de tránsito que había habilitado la policía.

El corte que se realiza en la Autopista Riccheri se debe a que un grupo de vecinos de un barrio lindero a la autopista reclama que en un allanamiento por una causa en la que se investiga una venta de drogas, la policía se llevó dinero de las casas.

De acuerdo a los testimonios que dieron los manifestantes a TN, le habían dado cinco días a la policía para que regresen la plata que supuestamente se habían llevado de los allanamientos y en caso de que no la devuelvan en ese plazo iban a realizar el corte.

“¿Qué hay que hacer con la gente que no suma? Estos son todos ovejas de los políticos. Esto es lo que crearon muchachos, lo hicieron ustedes. Qué inda argentina que hicieron, se tienen que ir todos del país”

Es un grupo de vecinos que denuncia que hicieron un allanamiento, la policía se llevó dinero de las casas. Transcurrieron cinco días y no se avanzó.

Fuente: TN