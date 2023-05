Destinada a podadores y público interesado se llevó a cabo con éxito la jornada práctica para la poda de arbolado urbano.



Estuvieron presentes la Secretaria de Producción, Tamara Guereño, y la Directora de Ambiente, María Álvarez. La charla, muestra y recorrido de reconocimiento, clasificación de árboles, conceptos sobre tipo de cortes, cuándo es necesario podar y cuándo no, etc. se realizó en la plaza Nicolás Levalle de Carhué.



Recordamos que: a partir del jueves 1 de junio quedará habilitada la temporada de poda, no antes de esa fecha. Se ruega a los frentistas respetar las disposiciones vigentes.



Toda acción de poda en veredas y espacios públicos en el Municipio de Adolfo Alsina debe estar autorizada por el área de arbolado urbano, en tiempo y formas correspondientes.



Luego de una evaluación de las condiciones del árbol por técnicos municipales se podrá otorgar o no la autorización.



En caso de obtener el permiso de poda, ésta la debe realizar un podador habilitado cumpliendo con los criterios de poda trabajados en la capacitación que se realizará en los próximos días.