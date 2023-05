De la mano de Santiago Maratea, Independiente ya logró juntar una gran suma de dinero para pagar las deudas que tiene. El influencer informó que, hasta el momento, la cifra pasó los 750 millones de pesos. Sin embargo, en medio del anuncio, también se tomó su tiempo para responder a varias críticas que recibió.

Por medio de su Instagram, Maratea empezó a alentar a los hinchas del Rojo para que hagan un esfuerzo más en las próximas horas. “¿Es muy loco pensar que podemos llegar a 50 millones? Lo que propongo es unir todas las fuerzas hoy. Un lunes histórico. Si 250.000 personas ponen $200, llegamos a 50 millones de pesos”.

Luego, arremetió con todo contra un sector del periodismo que criticó su accionar y que llegó a plantear la duda de si el fideicomiso estaba en regla. “Los periodistas tuvieron la chance de demostrar que no siempre son unos miserables, pero la desperdiciaron. No los nombro porque me cansé. Me los imagino chochos mientras los etiqueto en las historias para que sumen seguidores”, arrancó.

Y siguió: “¿Se acuerdan cuando muchos noticieros y medios de comunicación me presionaron para que muestre el fideicomiso? No estoy ocultando nada y menos se lo tengo que mostrar a un periodista. Aparte sé que el periodismo lo que va a hacer es crear una noticia falsa para que me manche”.

“¿Por qué estoy obligado a mostrarle esto que es tan importante a gente que no tiene respeto? ¿Qué culpa tenemos nosotros de que así se vea el periodismo? La mayoría no informa y generan odio. ¿Qué terminó pasando? Accedieron al fideicomiso y crearon una noticia falsa para intentar mancharme. Porque así son, de manual”, agregó.

“Yo realizo el pago y la plata sale de la cuenta del fideicomiso. Voy a mostrar todas las transferencias y pagos que haga el fideicomiso, entre ellos el fiduciario, el contador, el auditor, el abogado y así. Todo está en ley, todo es normal y todo es transparente. Como no tienen de dónde agarrarse de una noticia, porque no hay noticia, inventan una”, continuó con su descargo.

“Hay un montón de periodistas que quieren que esto falle, que esto salga mal. Esto está bien hecho, en ley y con transparencia. Lo único que les queda es mancharme y manchar la colecta para no llegar al objetivo. Es la misma gente que después no puede salir a la calle porque le gritan cosas. Están totalmente dominados y usan su voz para desinformar. Me da bronca”, cerró.

Una por una, las deudas de Independiente

Club América por Domínguez: USD $5.700.000

Elche por Marcone: EUR $2.000.000

Pescara por Elizalde: USD $400.000

Permode S.A (representante de Elizalde): USD $167.250

Derechos Imagen Elizalde (Permode SA): USD $202.177

Tijuana por Ferreyra: USD $350.000

Mazatlán por Sosa Silva: USD $100.000

Pablo Hernández: USD $395.000

Gastón Silva: USD $1.300.000

Martín Campaña: USD $170.000

Guillermo Burdisso: USD $1.250.00

Fernando Gaibor: USD $2.294.000

Miguel Brindisi: $50.000.000

Padre de Patricio Rodríguez: $10.281.348

Gonzalo Verón: USD $4.800.000

Roberto Battion (Masterdraft): EUR $700.000

Base Soccer (representante de Amorebieta): EUR $105.000

Representante de Velasco: USD $350.000

Aldosivi por Chávez: USD $720.000

Belgrano por Rigoni: EUR $250.000

Talleres por Menéndez: USD $115.000

Villa Francia por Togni: $1.699.770

Boca Juniors: $369.851

Barrio Obrero: USD $83.597

Alex Vigo: $24.000.000

Gabriel Hachen deuda salarial: USD $297.072

Juan Cazares (incluye deuda con el representante): USD $1.375.000

TOTAL: USD $22.871.087

