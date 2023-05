El mandatario adelantó que el índice que se dará a conocer esta tarde estará por encima de las expectativas oficiales. Señaló que la corrida cambiaria impactó en la inflación pero luego “el dólar bajó pero los precios no”. Sostuvo que también hay “una inflación autoconstruida, psicológica”.

El presidente Alberto Fernández afirmó que el índice de inflación que se conocerá esta tarde apunta nuevamente a estar por encima de las expectativas oficiales. “El dato de la inflación no es lo que queremos”, reconoció y explicó que una de las razones de ello fue la corrida cambiaria de mediados de abril, que a pesar de haber sido controlada no controló sus efectos. “El dólar bajó pero los precios no”, lamentó.

El mandatario aclaró que aún no conoce el índice oficial porque el Indec aún no lo publicó y dijo basarse en indicios que administra Economía. Aún así, sostuvo que “el problema de la inflación es muy serio y difícil”. “El objetivo es frenar la inflación de algún modo. Sergio lo ha intentado, en algunos momentos funciona y en otros no”, admitió.



Además, explicó que la suba de precios “opera en la cabeza de la población como si fuera que en cada suba del dólar va a haber una disparada” de precios y eso no necesariamente es así. “Se cree que toda suba va a repercutir en los precios, pero luego el dólar baja pero los precios no bajan”, recalcó.

En este sentido, agregó, “uno de los problemas que tenemos es la especulación, el aumentar ‘por las dudas’”, cuestionó durante una entrevista por Radio 10.

“Los que generan inestabilidad en la Argentina son los poderes concentrados”

El Presidente responsabilizó a Juntos por el Cambio y Javier Milei de ser parte de los causantes de la inestabilidad de la moneda y las corridas cambiarias que sacuden a la economía nacional. “Son el brazo operativo, el club de devaluadores, de esas políticas”, sentenció.

“Los que generan inestabilidad en la Argentina son los poderes concentrados que tienen sus voceros en la oposición”, abundó. “Ese es el problema que tiene la Argentina en la estabilidad económica y para gobernar. No está en el Frente de Todos el problema. No me van a convencer de lo contrario”, completó el mandatario.



“Necesito dejarle al próximo Presidente un país más ordenado”

Fernández habló en el reportaje sobre su decisión de no buscar la reelección y explicó:

“Yo sé lo que es una campaña presidencial, hay que dedicarle mucho tiempo, es un desgaste físico singular. Necesito dejarle al próximo presidente o presidenta un país más ordenado”.

En esa línea, afirmó que la Argentina “tiene por delante una oportunidad increíble de crecimiento” porque “lo que más va a demandar el mundo está en la Argentina”. “Tenemos que aprovechar esa enorme posibilidad; tenemos que ser productores de alimentos para seres humanos, tenemos reservas de gas y de litio”, sostuvo el mandatario

También expresó su agradecimiento a Sergio Massa por asumir al frente del Ministerio de Economía. “Tengo una relación de muchos años con Sergio. Trabajó bien con él, podemos tener miradas diferentes pero siempre le voy a estar agradecido que en un momento difícil ayudó y ayuda. Los problemas de la economía no son producto de Sergio”, remarcó Fernández.

Fuente: Pagina 12