Pablo Zurro, el intendente ultrakirchnerista de Pehuajó apuntó contra Javier Milei en una comunicación radial y lo acusó de ser un “masturbador compulsivo“. El intendente se caracteriza por tener declaraciones estrafalarias de este tipo y anteriormente ya había protagonizado fuertes cruces con Lanata.

Durante el año pasado, Zurro había declarado que “Cristina era tan grande como San Martín y Belgrano”, eso llevó a que Jorge Lanata lo levantara en su programa de radio como el “boludo de la semana“. La respuesta de Zurro no tardó en llegar y lo tildó de ser “misógino” y “odiador de mujeres“, además de acusarlo de haber fugado plata al exterior.

Hace no mucho tiempo atrás le había pedido a los dirigentes del Frente de Todos que “no sean tan cagones“. En esta oportunidad, el intendente estuvo en comunicación con Modo Fontevecchia, el programa de Radio Perfil y, fiel a su estilo, no se guardó nada.

Primero dijo defender “a Cristina Kirchner” y sus “convicciones” y se adjudicó tener “un compromiso desde hace muchos años con los 30 mil desaparecidos“. También afirmó que la coalición oficialista tiene que “llevar adelante un proyecto serio” y “no pagar la deuda al Fondo“.

Pero una vez que se le preguntó por el candidato libertario, Zurro pareció perder los estribos. “Javier Milei es un masturbador compulsivo. Se enloquece, y uno se masturba cuando es chico, pero él es como un masturbador compulsivo, que le agarran esos ataques de locura de “vamos a tirar el Banco Central” y es mentira. Todos le damos demasiado volumen. No hay que darle bola a un masturbador compulsivo”.

“No tiene desarrollada su sexualidad, que puede ser con un varón o una mujer, entonces se masturba y dice cualquier boludez. La sexualidad no va con un varón o una mujer, a mí me da lo mismo un elefante y una jirafa, que una jirafa y un camello. Estoy con la Ley de Matrimonio Igualitario y todo, pero él es un masturbador compulsivo”, concluyó.

Fuente: Diario con vos