La policía brasileña allanó este miércoles la casa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro en Brasilia y confiscó su teléfono celular, en una causa que investiga si falsificó su certificado de vacunación contra el Covid-19 para viajar a Estados Unidos.

“No hay adulteración (de datos) de mi parte. No me vacuné, punto, eso nunca lo negué”, dijo el exmandatario a periodistas frente a su residencia en la capital brasileña.

El exmandatario enfrenta una decena de causas ante tribunales de primera instancia por asuntos vinculados a presuntos abusos de poder político y económico, así como en cinco procesos ante la Corte Suprema y otros que se tramitan en la Justicia electoral.

La policía informó que la operación incluyó 16 órdenes de allanamiento, en Brasilia y Río de Janeiro, y seis órdenes de arresto. Según la prensa local, la policía detuvo, entre otros, al teniente coronel Mauro Cid, exedecán de Bolsonaro y considerado su mano derecha durante la presidencia.

Jair Bolsonaro: “No me vacuné, fue una decisión mía”

Bolsonaro negó en forma enfática haber adulterado documentos públicos y acusó a las autoridades de “fabricar un caso”.

”Nunca me pidieron el certificado de vacuna en ningún lugar y no existe adulteración de mi parte. No tomé la vacuna y punto final. Nunca negué eso. No tomé la vacuna y fue una decisión mía”, declaró el exmandatario tras el registro policial.

Jair Bolsonaro sufrió un registro policial en su casa en Brasilia (Foto: REUTERS/Adriano Machado)Por: REUTERS

Bolsonaro fue uno de los líderes mundiales que más negaron la gravedad de la pandemia y mantuvo permanentes y duras campañas contra la vacunación.

Además, dijo que su hija Laura, de 12 años, tampoco tomó la vacuna y detalló que su esposa, Michelle Bolsonaro, sí se inmunizó en septiembre de 2021 en Estados Unidos, cuando viajó con su marido, que asistía a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Bolsonaro reconoció estar “sorprendido” por la operación policial. Los agentes incautaron su teléfono móvil personal.

Las sospechas sobre el certificado de vacunación de Jair Bolsonaro

El caso versa sobre una presunta “asociación criminal” sospechosa de insertar “datos falsos de vacunación contra el covid-19 en los sistemas” públicos de salud, informó a la Policía Federal (PF) en un comunicado.

De esa forma, buscaban “eludir” las restricciones sanitarias impuestas por las autoridades brasileñas y estadounidenses para prevenir la propagación del virus. Aunque en la nota no se menciona a Bolsonaro, señala que el expresidente fue ingresado en los registros como si hubiera tomado dos dosis del inmunizante, en agosto y octubre pasados. Su esposa e hija de 12 años, asesores y un diputado federal también habrían sido beneficiados de esas presuntas inscripciones fraudulentas.

Jair Bolsonaro sale de su casa en Brasllia (Foto: REUTERS/Adriano Machado)Por: REUTERS

Bolsonaro fue citado a declarar en la sede de la Policía Federal, pero sus abogados le recomendaron mantenerse en silencio. ”Irá cuanto antes (…) pero necesitamos acceder a la causa”, dijo Paulo Cunha Bueno, defensor del exmandatario, al diario Folha de Sao Paulo. Desde su regreso a Brasil, Bolsonaro ha sido interrogado dos veces por la policía.

El 5 de abril tuvo que prestar declaración por la investigación abierta por el ingreso irregular a Brasil de valiosas joyas regaladas por Arabia Saudita en 2021. Y la semana pasada, debió comparecer como parte de otra investigación sobre su presunto papel en los disturbios del 8 de enero, cuando miles de sus seguidores invadieron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia en un intento de derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien había asumido siete días antes.

En total, Bolsonaro enfrenta cuatro investigaciones de la Corte Suprema que podrían enviarlo a prisión, y 16 casos ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Fuente: TN