Tras su regreso a la Argentina, Jey Mammón plantea recuperar su vida personal y profesional, y aunque todavía no se materializa su contrademanda contra el joven Lucas Benvenuto, parece tener mejor semblante que en semanas anteriores. Desde entonces el cantante mantuvo un perfil discreto y concedió pocas entrevistas para contar su versión de la historia. Pero ahora cree que podría retomar su paso por la televisión, incluso más allá de La Peña de Morfi (Telefe).

Así lo contó Jey a un móvil de la revista Paparazzi en exclusiva, a su salida de un reconocido restaurante de la ciudad mientras almorzaba con un amigo. Abordado por un notero, el mediático no esquivó a la prensa y accedió a una conversación corta. Dijo estar tranquilo ante la idea de volver a La Peña y afirmó que se mantiene en comunicación con su actual conductora, Jesica Cirio.

Con respecto a su vuelta a la televisión, Mammón no dudó: “La tele es mi lugar así que pronto vamos a volver a la tele, obvio”.

Jey Mammón reapareció en un conocido restaurante capitalino. (Foto: Gentileza Paparazzi)

Así mismo, ante la pregunta sobre si estaba enojado con alguien, el exconductor respondió: “Con nadie. ¿Por qué voy a estar enojado?”. Además confirmó que está bastante tranquilo en todos los aspectos de su vida.

Sin embargo se rehusó a hablar sobre Lucas en la última consulta. “Se dice que Lucas Benvenuto fue convocado para el Bailando. ¿Te parece algo oportunista?” interrogó el notero, a lo que el intérprete contestó: “No opino de eso. ¡Gracias!”.

Jey Mammon mostró al compañero que lo recibió en su casa tras volver de España

Esta semana, Jey Mammon volvió de España, tras haber estado 12 días de vacaciones, en medio de la repercusión mediática que tuvo la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto por abuso sexual. En sus redes, el conductor compartió una imagen del compañero que lo recibió luego del viaje.

“Vos serías Garcías”, escribió el animador. Junto a ese texto, compartió una postal en la que se ve a un gato comer de un plato que tiene una doble identificación: García López.

García, una de las mascotas de Jey Mammon. (Foto: Instagram/jeymammon)

De esta forma, el posteo significó el regreso a las redes de Mammon, luego del video que compartió en su Instagram con el primer descargo tras la mediatización de su caso.

Ni bien bajó del avión en Ezeiza, Jey Mammon fue consultado sobre su presente. “No me escapé del país. Quiero dejar en claro cuál es la verdad. Esta es una acusación falsa, en un hecho que no ocurrió. Me fui de vacaciones, vi a amigos. ¿A dónde más voy a volver que no sea a la Argentina? Ahora me voy a mi casa”, comentó, este lunes, ante el cronista de Socios del Espectáculo (eltrece) y de otros ciclos que lo esperaban allí.

Fuente: TN