Kakuy, o también llamado urutaú, es el ave que fue visto en libertad en el Chaco a plena luz del día. El animal, bautizado como pájaro fantasma, deleitó la vista de los lugareños y gracias Myrna Paré su imagen llegó a miles de personas, pues registró en un video al imponente y magistral emplumado morando en la rama de un árbol chaqueño. Las imágenes fueron publicadas en TikTok y ya suma más de 2.5 millones de reproducciones.

En el breve audiovisual se observa cómo el Urutaú se encuentra descansando en una rama. El video se acompañó del siguiente mensaje: “El Chaco te sorprende con estas cosas, una mañana luminosa y el Kakuy se hace ver”. Hay que mencionar que este ejemplar es un animal nocturno, se alimenta de insectos y la mayor parte del día se encuentra escondido en la selva.

Asimismo, como técnica de “escondite”, esta ave emplea su plumaje que es de tonos grisáceos, al igual que el color de una rama para pasar desapercibido. El pájaro fantasma genera temor en muchos moradores de la localidad, por el canto estremecedor que emite. Recordemos que mencionar que esta ave hace parte del folklore guaraní.

Ante el clip del Urutaú fueron varias las reacciones por parte de los internautas. “Está en extinción y poder verlo en libertad es uno de los privilegios más grandes”, “El urutaú: no molesten, estoy en modo zen”, “Es un ave muy difícil de ver. Mi abuelo me contaba las leyendas”, “Mi sueño es ver uno”, “Ese animal me encanta porque parece que no fuera real”, escribieron.

La leyenda del Urutaú

Ñeambiú era una joven y bella india que estaba enamorada de un amor “imposible”, ya que el joven era preso de un Cacique. Para calmar la pena de la mujer, el payé de su aldea le informó que su amado había fallecido, respuesta que en vez de calmarla, la deprimió, por lo que la dama ingresó a la selva guaraní a llorar hasta convertirse en un ave, el conocido pájaro Urutaú.

Esta ave mora en soledad, casi sin dejarse ver, por las noches se escuchan sus lamentos, pidiendo por el regreso de su amor. Su sonido es un alarido muy melancólico, tan alto y vigoroso, que se oye a una legua de distancia.

