Martín Tetaz, economista y diputado de Juntos por el Cambio, manifestó que la suba del dólar no repercute en los precios de la economía, sino que es la devaluación del peso argentino el problema principal de la inflación y que en consecuencia afecta a la capacidad de compra de todos los bienes y servicios. En ese sentido, Tetaz pidió que el Banco Central (BCRA) sea independiente y no dependa de las decisiones políticas.

«Todo el mundo está preocupado con la suba del dólar y para mí no pasa nada de lo que no esté pasando con el resto de los precios de la economía. El peso argentino no vale nada, entonces contra cualquier cosa que vos lo compares no va a valer nada. El mes pasado hubo casi 10% de inflación en alimentos», expresó Tetaz en una entrevista para la radio AM 990.

«La gente piensa que sube el dólar y sube los precios… no es así, todos los precios de la economía suben. Si sube todo ¿No será que la moneda nacional en la cual están expresado todos los precios está cayendo? Abril va a ser otro mes muy caliente, con lo cual, el monstruo (de la devaluación) se está moviendo y está aumentando de tamaño», indicó el dirigente radical.

«El presidente en este momento debe renunciar a su política monetaria y el BCRA debe ser para siempre independiente. Eso sería un paso institucional muy razonable para darle a la Argentina un poco más de previsibilidad. No hay dólares en el BCRA», insistió el hombre de 48 años tratando de aclarar el panorama político y económico actual.

«Como el peso argentino vale menos, entonces vale menos para comprar dólares, pan, café, carne o cualquier cosa. En realidad suben todos los precios de la economía. La inflación está lejos de bajar», concluyó Tetaz, el político que integró la lista más votada en 2021 de diputados y senadores de la Ciudad de Buenos Aires junto a María Eugenia Vidal.

Fuente: El intransigente