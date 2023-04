Luego de anunciar que no irá por la reelección, Alberto Fernández pasó a tomar otro rol dentro del Frente de Todos. Ahora el mandatario debe trabajar al frente del país hasta el 10 de diciembre y entregar el mando, aunque también trabajará por la campaña de alguno de los precandidatos del oficialismo. En este marco, el dirigente le preguntaron qué nombres les gustan para las PASO y escogió a cuatro funcionarios.

El jefe de Estado primer consideró fundamental que «haya un espacio que proponga un candidato, otro que proponga otro y que eso lo zanje la gente». También admitió que entre el peronismo y el kirchnerismo «hay diferencias, en la coalición también. Hay que dirimirlo con el voto de la gente. En la política pasa eso», detalló el titular del Partido Justicialista.

Además, remarcó que «hay varios buenos candidatos» y a partir de ello, enumeró: «Agustín Rossi es un dirigente espectacular; Victoria Tolosa Paz también puede ser». Estas dos personas irían en nombre del peronismo, puesto que en el kirchnerismo también deben definir a sus representantes pero no quiso profundizar acerca de lo que ocurre en otras áreas.

Más allá de esto, destacó que «Wado de Pedro podría ser (el candidato) del otro espacio, porque representa a los que tienen una mirada distinta a uno». Siguiendo con esta línea, le consultaron acerca del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, a quien definió como «Un gran dirigente que podría ser candidato» pero que no lo incluyó de primera.

¿Sergio Massa y Cristina Kirchner?

Lo particular de estas declaraciones de Alberto Fernández en Nacional Rock es que no puso a Cristina Kirchner como precandidata, algo que vienen pidiendo desde el interior del Frente de Todos. Por último, le consultaron sobre el ministro de Economía, de quien no quiso hablar mucho y solo sostuvo que «si tiene vocación de presentarse, puede hacerlo» pero no lo ve como candidato.

Fuente: El intransigente