Diego Brancatelli se mostró furioso en Twitter por la escalada del dólar que se registró durante las últimas horas. “440 el dólar. ¿Alguien va a explicar qué hacemos? ¿Cómo se sigue?”, escribió el periodista en la red social del pajarito.

Acto seguido, dejó en claro que no está contento por la situación que atraviesa el país y disparó contra le gestión del Gobierno: “Basta de chamuyos ni la vocera diciendo que es la sequía o la cosa de la cosa de la cosa. Pongan lo que hay que poner”.

Claramente enojado por las críticas que recibió como militante del Frente de Todos, el comunicador aseguró que no tiene problemas en hablar sobre lo que está pasando en la Argentina. Después de promocionar los programas radiales y televisivos en los que trabaja actualmente, concluyó: “Aviso para todos los haters que Twitter no es el único canal donde expreso lo que siento o pienso. Antes de decir ‘¿por qué no hablas de?’ que me escuchen al aire. Besitos”.

Diego Brancatelli se refirió al aumento del dólar y fue letal (Foto: Captura Twitter / diegobranca)

Diego Brancatelli fue increpado por un hombre mientras hacía las compras en Qatar y se defendió

En diciembre del año pasado, Diego Brancatelli fue grabado por un hombre que lo increpó mientras estaba haciendo la fila en un supermercado de Qatar. “Ahí lo tienen a Brancatelli en un supermercado de Doha, al nacional y popular. Al que dice que no pueden sacar los dólares del país, que es una locura sacar dólares del país”, dice la persona mientras filma el momento.

Sin dejarlo ahí, continúa vociferando: “Ahí lo tienen, con toda la plata nuestra. Estas son las personas que nos roban y después salen del país a gastar dólares. Qué locura, hermano. Vos no te merecés vivir en paz. Vos sos un caradura”.

El tuit de Brancatelli tras ser increpado por un hombre en un supermercado (Foto: Captura Twitter).

En las imágenes se ve que Brancatelli reacciona señalando a sus dos hijos, quienes estaban a su lado, y le pide al agresor que se calme. Al ver que el escrache no termina, el periodista repite la frase de Lionel Messi y dispara “Andá pa’ allá, bobo”. Luego de que el video del tenso momento recorriera las redes sociales, el periodista realizó un descargo en redes para opinar sobre lo que había pasado.

“¡Gente, buen día! En Doha son 8.30. Me despierto y tengo el teléfono estallado de gente que me quiere solidarizándose por ‘escraches (?) en un supermercado’. Les agradezco a todos, pero no hubo ningún escrache. Ni me afectó, ni siquiera lo recordaba”, aseguró el comunicador. Para cerrar su tuit, sumó: “Estoy disfrutando momentos maravillosos con mi familia que yo mismo voy reflejando en mis redes sociales”.

Fuente. TN