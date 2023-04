El reconocido neurocientífico y diputado nacional, Facundo Manes, dialogará con Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, sobre su último libro, “Decir Presente y hacer Futuro. La revolución del conocimiento como motor del proyecto argentino”, en un encuentro que se llevará a cabo el lunes 17 de abril a las 19 hs. en el Cine Teatro Paramount (3 de febrero 2561, Caseros). El evento es de acceso libre y gratuito.



Facundo Manes, neurocientífico y presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, conversará con el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, en el escenario del tradicional Cine Teatro Paramount en lo que será un evento de reflexión sobre el país que se viene. Profundizarán sobre “Decir Presente, hacer Futuro: la revolución del conocimiento como motor del proyecto argentino”, un libro que busca un rumbo nuevo para que el país deje de lado el estado de crisis permanente y se encamine a la modernidad y el desarrollo. “Gracias por venir a compartir tus conocimientos a Tres de Febrero, Facundo. Estoy seguro que trabajaremos para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses”, destacó el jefe comunal.



Por su parte, Manes, adelantó que “será un encuentro muy fructífero que nos permitirá seguir pensando en el país que soñamos. En todo este tiempo las crisis nos arrinconaron, hicieron que nuestro horizonte sea más pequeño y nuestra expectativa cada vez más módica”. Y remarcó:” No podemos acostumbrarnos a vivir así. Es este el momento indicado para repensarnos y establecer consensos básicos. La patriada que debe movilizarnos es trasformar la Argentina hacia el desarrollo inclusivo”.



Entre los principales ejes que tendrán lugar en el debate de esta tarde se encuentran; Ciencia, educación, tecnología. “Coincidimos en que todos estos temas son fundamentales para el desarrollo de la Argentina y para terminar de una buena vez por todas con las crisis que no nos permiten crecer”, concluyó Valenzuela.





El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, estuvo este lunes en la localidad bonaerense de Ituzaingó donde compartió actividades junto al concejal Gastón di Castelnuovo.



Rodríguez Larreta visitó una de las distribuidoras de alimentos para mascotas más grandes del país, con más de 78 años en el mercado. También mantuvo una reunión con vecinos para escuchar sus inquietudes y recibir sugerencias de mejoras para la zona. “Ituzaingó puede estar mejor”, aseguró el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio.



“Mejorar la seguridad y la educación en la provincia es un tema de decisión”, recalcó Rodríguez Larreta. También resaltó la importancia de trabajar en un plan integral y enumeró las mejoras que realizó en la Ciudad de Buenos Aires que lograron mejoras en ambas áreas, claves de la transformación que impulsó en el distrito que gobierna. “Lo importante es que se puede”, sostuvo.



Entre las principales preocupaciones, los vecinos manifestaron el incremento de la inseguridad, con robos y entraderas violentas. Además, denunciaron la falta de obras de infraestructura: aproximadamente el 50% de la población no tiene agua potable ni cloacas, hay 400 calles sin asfalto y el espacio público está descuidado.

Otra de las cuestiones que mencionaron fue el deterioro del sistema primario de salud y la falta de atención. Al término de la recorrida por la zona oeste del Gran Buenos Aires, el mandatario retornó a la Ciudad de Buenos Aires para continuar con sus tareas de agenda.

Fuente: El intransigente