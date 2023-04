Luis D’Elía, líder de la organización social Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), manifestó que durante su estadía entre las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza (4 años) compartió celdas con presos comunes y no aceptó el pabellón de privilegiados. En ese marco, D’Elía dijo que nunca fue acusado de corrupción, pero contó que en las charlas carcelarias defendía a los ladrones de bancos como ejemplos de justicia social.

«Estuve 1.000 días preso en una cárcel común. Primero en Marcos Paz 4 meses por la causa Memorándum que después se anuló y luego por la causa de la Comisaría de la Boca en Ezeiza. Me la banqué con los presos comunes, a pesar de que me habían ofrecido el pabellón de privilegiados. Fui acusado por haber ido a protestar a una comisaría el día que asesinaron a un dirigente social», expresó D’Elía en una entrevista para Futurock.

«Admiro profundamente a los ladrones de bancos. Mucho peor que robar un banco es ser el dueño decía el dramaturgo Bertolt Brecht. Había gente en la cárcel por distintos delitos muy graves, pero a mí me trataron muy bien los presos y también agentes del servicio penitenciario», explicó el exsubsecretario de Tierras para el Hábitat Social del gobierno de Néstor Kirchner.

El enojo de D’Elía con Cristina Kirchner

«Mi participación en política siempre es ideológica y Cristina plantea una serie de cosas que comparto, pero en el último año se juntó con Laura Richardson la jefa del Comando Sur estadounidense, se juntó con el embajador de Estados Unidos, reflexionó de economía con Carlos Melconian, lo mandó a Wado de Pedro a juntarse con Jorge Rendo (CEO del Grupo Clarín) y ahora va a proponer a Sergio Massa como candidato a presidente ¿Quién cambio? ¿Ella o yo? Lo único que va a hacer es agravar las condiciones políticas de nuestro pueblo», relató el hombre de 66 años.

«Los errores de Cristina fueron cambiar el kirchnerismo por La Cámpora, algo que fue una grosería y falta de respeto hacia los compañeros que nos jugamos la vida y la libertad por este proyecto. Luego, el otro error fue nombrar como presidente de la Nación en 2015 a Daniel Scioli y, en el camino, dejarlo tirado perdiendo con el PRO por un punto y abriendo las puertas del infierno», arremetió D’Elía.

«Yo soy un tipo que aplica sentido común a la política. Hay personas y proyectos que me gustan, pero no me gusta hablar con nadie como si fuera una estampita de San Cayetano. A Alberto Fernández lo valoro porque es una buena persona y honesto. Lo cierto es que no ha hecho privatizaciones, no ha hecho cercenamiento de derechos laborales, no ha entregado patrimonio del Estado nacional… no ha hecho nada del manual neoliberal-conservador», concluyó.

Fuente: El intransigente