El dólar blue sigue creciendo día a día y este es un problema que el Gobierno no pudo solucionar y que, además, lo minimiza. Frente a ello, el legislador porteño Roberto García Moritán pronosticó durante 2022 que la divisa estadounidense llegaría a $400 para fin de año. Poco le erró el dirigente, que meses después del inicio del 2023 terminó siendo felicitado por sus seguidores al acertar su vaticinio.

Ante esto y la gran repercusión que tuvo en redes sociales, el funcionario de Juntos por el Cambio publicó un video hablando al respecto. «No me pone feliz ni me genera orgullo haber anticipado el dólar a $400, es un dato triste del deterioro que estamos viviendo», afirmó el legislador, que responde al espacio de Republicanos Unidos de Ricardo López Murphy.

«Por un lado, tenemos a los políticos que dicen que la inflación no existe, que está todo bárbaro. Negar los problemas nos impide buscar soluciones razonables. El dólar sube porque los argentinos ya no creemos en el peso, nos dimos cuenta que la política nunca ajusta y que tapa con emisión monetaria su irresponsabilidad fiscal», cuestionó Roberto García Moritán.

Además, afirmó que «tenemos que reconstruir la confianza de nuestro país en nuestra moneda, en nuestros liderazgos y para eso tenemos que tomar un camino distinto. Un camino diciendo la verdad que nos permita solucionar nuestros problemas y que reconozca nuestras fallas pero que abrace nuestras virtudes y fortalezas» de cara al futuro.

Por último, le pidió a sus seguidores que apuesten por «un camino que nos ayude a liberar el potencial que reside en cada argentino. Este año 2023,podemos empezar a cambiar nuestra historia. Este es el año que tenemos la chance de empezar a construir un proyecto de país que nos esperance y que haga que vuelvan nuestros hijos y nuestros nietos del exterior. Que haga que las personas de mundo elijan cultivar sus sueños en nuestros sueños, creo en esa Argentina. Confío también que voy a tener razón en ese pronóstico y lo vamos a resolver», concluyó.

Roberto García Moritán culpó al Gobierno

Por otro lado, el dirigente lamentó el aumento del dólar en Argentina. «Lo estoy viviendo con tristeza porque hemos fracasado en todos los aspectos. Es un gobierno que destruyó el tejido social, cultural y, ahora, destruyó la economía. Me genera dolor. El populismo llegó a los límites de mala praxis e inmoralidad. Se han preocupado solo por sus negocios y han puesto sobre la mesa la herencia de una gran mentira», detalló el legislador en diálogo con NA.



Fuente: El INTRANSIGENTE