Ya a mediados de octubre, la única certeza que hay dentro del Frente de Todos es que el presidente de la nación, Alberto Fernández, aspira a ser reelecto. Por su parte, el kirchnerismo todavía debe definir a su candidato para el máximo cargo, el cual podría ser Wado De Pedro, Daniel Scioli u otro elegido por Cristina Kirchner, quien incluso no bajó su precandidatura.

La exmandatria se reunió con gremialistas, entre los cuales se encontraba el titular de la CTA Autónoma, Hugo Yasky. El diputado reveló la respuesta que les dio la dirigente cuando le consultaron acerca de lo que será su futuro político luego del 10 de diciembre, cuando haya un cambio de Gobierno en el país y quizás ella quede fuera de la fórmula presidencial entrante.

Yasky indicó que un compañero le dijo: «‘Sabemos que no te vamos a pedir que dejes de cuidar a tus nietos’, y ella, con su mezcla de agudeza pero también con una sonrisa, le respondió: ‘Ojo los que están pensando en que me voy a dedicar a cuidar a los nietos, mejor que se olviden‘. Dejó abierta la puerta», reveló el diputado sobre la conversación privada con Cristina Kirchner.

«Los 10 que fuimos planteamos que tiene que ser la compañera que encabece la fórmula para garantizar un nuevo mandato del Frente de Todos. La Argentina va a enfrentar un período difícil donde vamos a tener que pisar los callos a los poderosos de este país», afirmó el dirigente de la CTA luego del encuentro, según difundió la agencia de noticias NA.

Por último, Yasky destacó que «en ningún momento dijo: ´Miren, muchachos, perdónenme, piensen en mí en otro lugar donde voy a estar pero no en la presidencia´, no dijo eso. Es inteligente que deje abierta todas las opciones. Ella encabeza las encuestas por la memoria popular y no como Macri, que por el desastre que hizo jamás, va a poder volver a gobernar. No es por generoso o magnánimo, no se presenta a las próximas elecciones», cerró.

Fuente: El intransigente