En la Argentina de las historias insólitas, en Comodoro Rivadavia, Chubut, hay una: un estadio que hace casi 20 años está en construcción y nadie parece poder terminar.

Se trata del Estadio del Centenario, un proyecto impulsado en 2004 por el entonces secretario de Obras PúblicasJosé López –el segundo de Julio De Vido, en el entonces poderoso Ministerio de Planificación, condenado por los 9 millones de dólares que revoleó a un convento de General Rodríguez-y que debió haber estado listo en 2008 y ya lleva más de una década de retrasos, incumplimientos, y sospechas de irregularidades.

La obra se proyectó con un presupuesto inicial de poco más de $30 millones, pero aunque ya se invirtió en su estructura varias veces más aún resta el 30% de los trabajos: no se colocó el techo ni el piso y faltan varios tramos de las gradas.

El proyecto fue históricamente financiado por la Nación, pero desde 2022 los fondos para terminar el estadio parten de las cuentas municipales, lo que despertó críticas de la oposición al intendente Juan Pablo Luque. Es que su gestión decidió devolverle la obra a la firma CPC del empresario Cristóbal López, a la que años antes le habían rescindido el contrato por “haber abandonado los trabajos de manera unilateral”. El nuevo convenio fue más que jugoso: $1.158 millones para finalizar la obra. Si este valor lo pasamos a dólares, es lo mismo que iba a costar toda la construcción. Una obra pública que se pagó dos veces.

TN viajó a Comodoro Rivadavia para retratar de lleno una historia que mezcla ilusión con desidia. Es que mientras el municipio decide inyectar miles de millones en un estadio que debió haberse terminado años atrás con fondos nacionales, hay obras municipales paralizadas que son demandadas por los vecinos, como la ampliación del pluvial de la avenida Roca que no se termina y provoca inundaciones en la zona.

Entre los cuestionamientos de estos afectados, también surgen los que desean que el proyecto se termine. Como Gonzalo Páez, un jugador de futsal local del club Flamengo, que en una entrevista con este medio habla de su mayor anhelo: “Sueño con jugar ahí”.

La obra interminable de Comodoro Rivadavia

Toma aérea del Estadio del Centenario, en Comodoro Rivadavia. Foto: TN – Mario Peredo.

Año a año: cómo fue la historia de incumplimientos en el Estadio del Centenario

Diciembre de 2004

Se inicia el proyecto tras un acuerdo entre el exsecretario de Obras Públicas José López y la municipalidad de Comodoro Rivadavia.

Junio de 2006

Se fija que el estadio debía terminarse en 18 meses con un costo de $30 millones (casi U$S10 millones). Las empresas Torraca Hermanos y Edisud quedan a cargo de la obra.

Abril de 2010

La empresa CPC de Cristóbal López ingresa a la UTE en lugar de EDISUD.

Octubre de 2013

La obra se paraliza entre 2009 y 2013, cuando se reinicia con una nueva fecha de finalización: junio de 2015.

Marzo de 2017

La gestión de Macri dice que falta documentación y detecta irregularidades en la obra. Las empresas ESUVIAL – CPC abandonan los trabajos.

Marzo de 2018

La Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública visita la obra, constata irregularidades y frena el financiamiento. Al momento el avance físico era del 60%.

Enero de 2019

El ex intendente Carlos Linares rescinde el contrato de obra con las contratistas.

17 de junio de 2020

Uno de los contratistas, CPC, presenta ante la Municipalidad un recurso para que quede sin efecto la rescisión del contrato.

22 de junio de 2020

La Municipalidad deja sin efecto la rescisión, renegocia el contrato y aprueba pagarle a las contratistas: $1.158 millones (U$S11 millones de dólares).

“Pasaron casi 20 años y todavía el estadio no se terminó”

“Durante los primeros años, la obra tuvo los pagos correspondientes, pero después empezó a haber dificultades con las empresas”, le dice a TN Digna Hernando, concejal de Juntos por el Cambio.

“Este estadio fue un regalo de Nación por el festejo del centenario de la ciudad, en 2001. El Gobierno hizo el aporte para lo que se suponía iba a ser el total de la obra ($30 millones), que tenía un plazo de construcción de 18 meses, pero curiosamente han transcurrido casi 20 años y todavía no se termina”, señala.

TN ingresó al estadio junto a Hernando. El recorrido fácilmente permite identificar todos los faltantes que hay en el lugar pese a tantos años de construcción.

El estadio del Centenario sigue en construcción pese a que el proyecto comenzó en 2004. Foto: TN – Mario Peredo.

“Se puede ver cómo recién se están construyendo las columnas sobre las que se va a colocar el techo, falta la terminación de las gradas en más de la mitad del estadio, no está el contrapiso ni los sectores de servicio, no hay instalaciones eléctricas, gas, falta el sector de butacas, las gradas llevan una cubierta de baldosas que no están colocadas, hay una parte de la obra que se tuvo que rehacer por deficiencias en los materiales y en la construcción”, detalla la concejal.

Según registros oficiales a los que accedió este medio, a casi 20 años de la firma del proyecto, todavía falta el 30% de su construcción.

“Todos alguna vez imaginamos con jugar acá”

Gonzalo Paez tiene 24 años, es jugador de futsal e integra el plantel del club Flamengo de Comodoro Rivadavia, uno de los más ganadores de la ciudad.

Como tantos otros jugadores más, sueña con que alguna vez el Estadio del Centenario se termine y poder jugar allí. “Todos alguna vez imaginamos con jugar acá, ojalá lleguemos y poder vivirlo”, le dice a TN desde el playón de estacionamiento contiguo a la obra.

Actualmente, Páez y sus compañeros juegan en el Estadio Municipal 1, con capacidad para unas 2000 personas. “Las expectativas son grandes porque al futbol de salón en Comodoro lo sigue mucha gente, sería muy lindo que se termine y que pueda venir mucha más gente”.

