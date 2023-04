El humorista Juan “Cacho” Garay fue detenido esta tarde por la policía en su domicilio ubicado en el departamento de Luján de Cuyo, luego de que su esposa lo denunciara por violencia de género, informaron fuentes policiales.

Durante el allanamiento que se realizó -por pedido de la Unidad Fiscal de Violencia de Género- a las 13.30 en la vivienda ubicada en calle 20 de septiembre, los efectivos policiales hallaron cinco armas de fuego que fueron secuestradas.

El abogado de la denunciante Verónica Macias Bracamonte sostuvo que su representada decidió recurrir a la Justicia luego de un episodio de violencia que ocurrió el fin de semana pasado en un hotel de la ciudad cordobesa de Carlos Paz. Además, sostuvo que ella es “violencia física, económica y sexual” desde hace 13 años. “Viene de un largo período de sufrir violencia en todos los sentidos”, dijo el abogado José Manuel Fiz.

Cacho Garay y Verónica Macias Bracamonte están juntos desde hace más de una década (Foto: Revista Pronto)

Según detallaron fuentes policiales a Télam, entre las armas secuestradas se encuentran un machete de hierro de 40 centímetros de largo, un hacha con hoja de hierro, dos escopetas, dos fusiles y una pistola de gas comprimido. Garay quedó detenido en una sede policial y a disposición del fiscal Daniel Carniello, quien deberá definir su situación procesal.

Qué había dicho Cacho Garay tras la denuncia por violencia de género

Este miércoles, horas antes de la detención, Cacho Garay decidió romper el silencio a través de su cuenta oficial de Facebook, en donde aseguró que es inocente y agradeció a sus fanáticos: “Gracias a los miles de mensajes de apoyo, y gracias a Dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina”.

Cacho Garay rompió el silencio tras la denuncia por violencia de género que le inició su esposa (Foto: Facebook / Cacho Garay)

En la imagen con la que acompañó el posteo incluyó una frase que se le atribuye al pintor español Salvador Dalí: “Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen solo se dicen maravillas”.

Qué denunció la esposa de Cacho Garay

En diálogo con Intrusos (América), el abogado de Verónica Macias Bracamonte reveló que su clienta se encuentra actualmente en un refugio para mujeres, ya que el cómico se niega a dejar la casa que compartían en Mendoza.

“Ella está en un refugio, sin comunicación con nadie. La dirección no la puede brindar. Ya pasaron 18 horas y todavía no logra que excluyan al agresor de la vivienda del matrimonio, porque ellos hasta la fecha están casados”, comentó.

Por su parte, el periodista Pablo Layus detalló que la denuncia fue radicada el domingo, por un hecho ocurrido el sábado en el Hotel Eleton. “Cacho Garay y su esposa tuvieron una discusión muy fuerte en la que tuvo que intervenir la gente de seguridad del hotel. Por suerte aplicaron todos los protocolos correspondientes y apartaron a Cacho de la habitación, que estaba totalmente dada vuelta”, comentó.

Fuente: TN