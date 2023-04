«Gran Hermano« ya finalizó pero siguen las repercusiones de lo que pasó en el programa de convivencia de Telefe. Al igual que sus compañeros, Romina estuvo asistiendo a diferentes programas para relatar su experiencia y lanzó una acusación sobre la influencia del «afuera» en su eliminación del programa.

En ciclo «Tres estrellas», la exdiputada dijo que su cargo fue usado para desprestigiarla: «Me sorprendieron mucho las noticias falsas que circularon. Adentro de la casa yo no me podía defender, tenía que salir a defenderme mi familia. Aparte, las mentiras que dijeron… Ahora estamos con el tema del recibo del sueldo que lo pidieron desde el Municipio».

«Lo que hicieron fue alterar la cifra de mi recibo y mostrarlo. Estoy viéndolo con mi abogado. Hicieron toda una campaña para sacarme de la casa», sentenció la exintegrante de «Gran Hermano». Además, la «hermanita» dijo se redujo la cantidad de finalistas a propósito: «Me ensuciaron continuamente».

En ese contexto, Romina manifestó: «La final la cambiaron. Como venía bien el tema, lo estiraron una semana más. Nosotros pensábamos que íbamos los 4 a la final y después nos cambiaron todo. Y dijimos ‘¿qué pasó?’. Nos imáginabamos que era por el tema rating. Pero después cuando yo salgo de la casa y veo toda la campaña que me hicieron, obviamente que no querían que llegue una persona peronista y kirchnerista a la final. Es más que obvio eso».

«Era como decir ‘no puede llegar esta persona a la final. No puede ganar ella’. Yo lo veo así. Yo en la casa jamás metí a la política en el medio, siempre respeto cada postura. Pero yo no fui a meter la política en este caso, al contrario, conté mi vida y hasta ahí nomás también. Algo conté y decían que me hacía la víctima. Nunca dije que no tenía una casa, al contrario», dijo para finalizar con su teoría.





Fuente: El intransigente