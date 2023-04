La discusión en el Frente de Todos se agudiza en medio de la conmoción por el crimen del colectivero Daniel Barrientos en el partido bonaerense de La Matanza, a la vez que empieza a tomar temperatura de cara a las elecciones 2023. En este marco, uno de los apuntados por la inseguridad, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, repartió dardos entre dos dirigentes kirchneristas. Por un lado, al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y por el otro, al ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro.

Aníbal Fernández contra Kicillof

Sobre Kicillof, Aníbal Fernández afirmó que éste “se muestra como un profundo desconocedor de lo que sucede”, en referencia al envío de gendarmes al conurbano bonaerense. A raíz de la crisis de inseguridad que atraviesa la Provincia, amplificada por el asesinato del chofer en Virrey del Pino, La Matanza, el mandatario provincial volvió a reclamarle al Gobierno nacional unos 6.000 gendarmes.

En declaraciones a Radio Con Vos, el ministro nacional sostuvo que “el Gobernador dice una cosa que lo muestra como un profundo desconocedor de lo que sucede, ¿cuál es lo que cosa que plantea él? ‘Nosotros estamos tratando de tener 6.000 hombres en la Provincia’”. Al respecto, el Fernández aclaró que “hay más de 6.000 (gendarmes) repartidos en todos los distritos desde hace un buen tiempo, y más con los que hemos incorporado en los últimos tiempos”.

“Con lo cual él desconoce lo que está sucediendo, y lo que estamos haciendo, desde fines de 2021, fue la presencia en todas las estaciones, en donde bajamos el delito a un número importantísimo”, agregó. “Él dice: ‘Nosotros venimos reclamando los 6.000. Alguien le dio el número y a él le gusta repetirlo. Que lo repita como quiera, pero esos ya están hace rato trabajando en la Provincia de esa manera y estamos trabajando para mejorar la participación”, aseguró Fernández.

Por otra parte, Fernández afirmó que su par del Interior, ‘Wado’ de Pedro, fue “absolutamente desubicado” al criticar al presidente Alberto Fernández por su estrategia de ir a las elecciones Primarias (PASO) para definir a un candidato. Luego de que el dirigente K señalara que habrá PASO por decisión “unipersonal” del jefe de Estado, Fernández salió al cruce. “Parece ser que el ministro del Interior no sabe que el Presidente es el que tiene las decisiones para, en todo caso, modificar el tratamiento en extraordinarias”, señaló este miércoles en rueda de prensa.

Al ser consultado sobre si le parecía “normal” que un funcionario cuestionara al Presidente, expresó: “No, no me parece normal, me parece absolutamente desubicado”. “No es ‘Wado’ el que lo decide, lo decide la ley y la ley ya estaba establecida. El Presidente no hizo un decreto con el cual incorporase ese tema para tratar en extraordinarias, ergo estaba el tema establecido. No es una decisión del ministro del Interior, es una decisión de la ley de los argentinos”, dijo Aníbal.

Aníbal Fernández contra ‘Wado’ de Pedro

El martes por la noche, De Pedro advirtió que “el Presidente diseñó una estrategia donde muchos sectores del Frente le pidieron discutirla”. “No hubo ni existió el ámbito, la situación actual es producto de la decisión unipersonal del Presidente, que nos llevó hasta acá con su decisión estratégica”, embistió.

“Hoy nos queda ir a una elección en la que haya PASO, donde el Presidente se va a presentar”, había resaltado el titular del Interior en declaraciones a C5N. Seguidamente, agregó: “Sería muy bueno que el Presidente se presente, que el resto del Frente de Todos pueda armar una alternativa y la gente pueda definir cuál es el mejor candidato o candidata”.

Fuente: el intransigente