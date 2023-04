Con el gobernador Juan Schiaretti imposibilitado de ir por un nuevo mandato en Córdoba, desde Juntos por el Cambio ven en esta elección una oportunidad clave para poner fin a 25 años de peronismo. A raíz de ello, hace pocos días lograron llegar a un consenso y que el senador, Luis Juez, sea el candidato. Los máximos dirigentes de la coalición opositora lo celebraron, pero aún falta el gesto de respaldo del expresidente, Mauricio Macri.

Desde hace años el vínculo entre Macri y Juez es tirante. Las críticas entre uno y otro son públicas. Incluso, previo al acuerdo electoral, el expresidente había señalado en su visita a esa provincia días atrás que “los cordobeses no han votado mal” en relación al actual mandatario peronista Schiaretti que postuló como sucesor al intendente capitalino, Martín Llaryora.

Incluso, durante la discusión sobre quién sería el elegido para ir por la gobernación en JxC, Macri y María Eugenia Vidal se inclinaban por el diputado nacional radical, Rodrigo De Loredo. Mientras que el exembajador en Quito tenía el respaldo del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. La titular del PRO, Patricia Bullrich, mantuvo una posición equilibrada entre sendos dirigentes.

El actual escenario no daba lugar a repetir la escandalosa fractura que sufrió Cambiemos en Córdoba en el 2019. Sin posibilidad de PASO, tras la medición de ambos en una encuesta, De Loredo bajó su postulación y Juez quedó como el candidato de la coalición.

Elisa Carrió ratificó su apoyo a Luis Juez en Córdoba pese a la resistencia de Mauricio Macri. (Foto: Prensa Coalición Cívica)

En esa línea, este fin de semana recibió el apoyo de la titular de la Coalición Cívica y precandidata a presidenta, Elisa Carrió. La foto fue significativa. Sobre todo luego de que Macri manifestara que tiene “una conversación pendiente” con el senador.

En las últimas semanas también se fotografiaron con Juez y De Loredo Larreta, Bullrich, Vidal y Gerardo Morales en el marco de los intentos para lograr el acuerdo al que finalmente se arribó.

Este domingo, en declaraciones a Radio Mitre, Juez valoró el respaldo y visita de Carrió: “Es bueno que vengan de Buenos Aires los porteños a apoyarnos”.

“Por eso nos dolió lo del otro día de Mauricio (Macri), que venga a Córdoba y diga que los cordobeses no se equivocaron cuando votaron al peronismo”, apuntó al expresidente.

Rodrigo de Loredo junto a Luis Juez, en las elecciones 2021. (Foto: Télam).

“Yo no le pido nada a nadie. Pero no, a mí no me gusta que me atropellen, a mí no me gusta que me lleven por delante. A mí tratame como un socio. No soy empleado de nadie yo, así como no soy un koala y me cuelgo del cogote de nadie”, continuó.

“Seguramente el expresidente Macri entenderá lo que estamos diciendo y nos vendrá a dar una mano si quiere, y si no está bárbaro, está todo bien”, expresó Juez.

Seguidamente, recordó el buen vínculo entre Macri y Schiaretti: “Él tiene una relación muy estrecha con Schiaretti, relación de amistad, confianza, cariño, construida en la época que Schiaretti era gerente de las empresas de su padre, y bueno, está bien”.

“Me encantaría que un tipo como Mauricio Macri, que ha sido presidente, diga ‘mirá Luis te queremos ayudar’”. Eso, lo que necesitamos es eso”, completó.

Mauricio Macri junto a Juan Schiaretti durante la presidencia del PRO y el primer mandato del dirigente peronista en Córdoba.

Por último, disparó: “Si no van a venir a ayudarnos, ni vengan. Prefiero que no estén. Me llevo bárbaro con todos. No va a haber presidente de Juntos por el Cambio si Córdoba no se gana. Horacio [Rodríguez Larreta], Patricia [Bullrich], [Gerardo] Morales, [Elisa] Carrió y [Miguel Ángel] Pichetto, están con voluntad”.

